Přílet brněnských papoušků do Asie je pro tamní zoo velký úspěch. „Tento druh tam chovají jen tři zoologické zahrady, v Singapuru, Malajsii a na Srí Lance. Dosud měla každá po jednom jedinci. Příletem brněnských papoušků se počet vazů velkých v Asii zdvojnásobil,“ poznamenal mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.

Přeprava papouščích trojčat z brněnské zoo trvala tři dny, zvířata ji zvládla bez problémů. „Jsou v pořádku, dorazila v dobré kondici a podle tamních kolegů už se vrhla i na krmení," ujistil Vaňáč.

Ve středu ráno jižní Moravu i Českou republiku opustila i tygřice z hodonínské zoo. „Zamířila do jejího nového domova, kterým je Zoo Marwell ve Velké Británii. O tomto místu rozhodl koordinátor chovu kočkovitých šelem,“ poznamenala mluvčí Zoo Hodonín Marie Blahová.

Mladá tygřice byla poslední z tygřích čtyřčat, narozených v Hodoníně v roce 2017, která ještě v hodonínské zoo zůstávala. Její sourozenci loni odjeli do belgické zoo Pairi Daiza. „Původně se uvažovalo o umístění šelmy do Zoo Plzeň, ale bylo rozhodnuto jinak a do plzeňské zoo nakonec putovala stejnou dopravní společností, ale opačným směrem jiná tygřice z Anglie,“ poznamenala zooložka Lenka Štursová.

Nyní v Hodoníně lidé uvidí ve výběhu u tygrů ussurijských desetiletého samce, chovatelé plánují, že se k němu přidá třináctiletá samice, se kterou odchovali šest mláďat. „To bude ale možné až po sterilizaci samce, neboť od koordinátora chovu již nemáme povolení k rozmnožování tohoto chovného páru,“ upozornila Štursová.

Co se týče dalších odchodů zvířat z jihomoravských zoologických zahrad za hranice, v plánu je přesun mladých lvích sourozenců ze Zoo Brno do Polska. Jde o samce a samici, kteří se v Brně narodili. Původně měli do polské zoo odjet už letos v létě, polská strana ale transport posunula kvůli problémům s připraveným výběhem. „Lví sourozenci zatím i nadále zůstávají v Brně a aktuálně stále neznáme přesný termín transportu," poznamenal Vaňáč.