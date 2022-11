Pracovníci vyrážejí přímo za lidmi trpícími závislostí do ulic, parků, na nádraží, ale i do bytů a squattů. „Tento způsob činnosti nám umožňuje, abychom smysluplně pracovali s lidmi, kteří sami od sebe pomoc nevyhledají. Nečekáme na to, až si klienti uvědomí, že mají problém a zaklepou na dveře služby, protože to může trvat měsíce, ale také roky. Přicházíme za nimi, usilujeme o navázání kontaktu, vytváříme vzájemnou důvěru a možnosti hlubší spolupráce,“ říká Vláčilová.