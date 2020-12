Jižní Morava a celé Česko vstoupí 27. prosince do nejtužšího stupně PES, oznámil to ve středu před polednem ministr zdravotnictví Jan Blatný po jednání vlády. Opatření mají platit do 10. ledna.

Výuka na ZŠ Novoborská v Praze za nouzového stavu. | Foto: ČTK / ČTK

Nerozjedou se lyžařské vleky, zavřou se obchody mimo potravin a drogerie. Maloobchody a velké řetězce budou mít ale stejná pravidla pro prodej. Pro obyvatele bude platit zákaz vycházení od 21.00 do 5.00 ráno. Drtivá většina žáků a studentů se po skončení vánočních prázdnin do škol nevrátí. Do školy půjdou po 4. lednu jen děti prvních a druhých tříd. Ostatní se budou učit opět on-line.