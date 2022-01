Setkání organizuje iniciativa Chcípl PES. „Přijeli jsme s partnerkou vyjádřit nesouhlas s tím, co se nyní děje. Člověk, co si umí dát jedna a jedna dohromady, musí přece vidět, že zmíněná vládní opatření nikam nevedou. Jsem zdravý člověk a jen proto, že se nechci nechat naočkovat, tak mě vyřadí z běžného života? Je to bezprecedentní a diskriminační. Nejsem žádný radikál, ale tohle je poslední možnost, jak s tím něco dělat,“ říká na demonostraci odhodlaně šestačtyřicetiletý Daniel.

Do Vyškova přijel z pětatřicet kilometrů vzdáleného Blanska s přítelkyní a kamarádem. V podobném duchu mluví i další ze zhruba dvou stovek demonstrantů František Perný z Brna. „Nejsem žádný antivaxer. Nenechal jsem se očkovat, protože v rodině máme očkovaného, který má velké problémy. Připadne mi, že jsme občané druhé kategorie. Očkování by mělo být svobodnou volbou každého člověka,“ má za to muž, který na demonstraci dorazil také s českou vlajkou na žerdi a plastovou trubkou.

S kroucením hlavou naopak kolem demonstrantů prochází v hustém dešti kamioňák Milan z Brna. „Tímto se nikam neposuneme ani si nepomůžeme. Myslím si, že už je to strašně vyhrocené na všechny strany a rozum se vytrácí. Podobné demonstrace za mě nemají wert. S kamionem jezdím po Evropě a kvůli práci jsem se také musel naočkovat i když jsem původně nechtěl. Ale nařízení respektuji, přestože se mi spousta věcí nelíbí. Že žijeme v těžké době? V jaké? Jsem zdravý, to je pro mě nejdůležitější. Mám práci a je mi fajn. Všem dobrým lidem přeji totéž. Nenechme se rozdělit tím, že někdo je nebo není naočkovaný,“ má jasno muž a náměstím rychle prochází.

Demonstrace proti Rusku

V centru města se dlouho nezdrží ani jedna z místních důchodkyň, která si přála zůstat v anonymitě. „Já původně myslela, že je to demonstrace kvůli hrozbě válečného konfliktu ze strany Ruska na Ukrajině. To bych řekla svoje. Jsem šťastná že se mi celý život válka vyhnula. To je totiž něco strašného. Tuhle demonstraci komentovat nebudu, nezlobte se,“ říká na odchodu žena.

Podle zástupce iniciativy Chcípl PES a místopředsedy hnutí Otevřeme Česko Jiřího Janečka je další demonstrace na programu v neděli v Břeclavi. Tam organizátoři chystají i mezinárodní konferenci se zástupci z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. „V současném pandemickém zákoně je podle nás spousta totalitních nástrojů. Tři ministři přece nemohou rozhodovat o tom, co zavřou a co omezí,“ diví se Janeček.

Kolem třetí hodiny odpoledne vyráží dav demonstrantů v poklidu na pochod vyškovskými ulicemi. Bubnování, pískot a skandování se tak zvolna ztrácí ve směru k nádraží.