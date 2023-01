Nadcházející dny vyrážejí koledníci přímo za lidmi, pokračují až do patnáctého ledna. „V oblasti působnosti Charity Vyškov jich máme něco málo přes čtyři stovky. Kromě 403 evidovaných koledníků máme také několik dalších dětí, které se vždy připojí jen tak,“ dodala Němčáková.

Na zahájení dorazila také starostka Vyškova Karin Šulcová. „Děkuji všem koledníkům a dobrovolníkům,“ prohlásila. Tři králové i zástupci koledníců se na náměstí následně dočkali požehnání. Přihlížející zájemce potěšila podobně jako v uplynulých letech vystoupení dětí z foklorního souboru Klebetníček.

Svátek solidarity

Kromě přispění do pokladniček při klasickém koledování dům od domu zájemci akci podpoří například prostřednictvím statické pokladničky u vstupní brány do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově nebo online převodem na tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777970106. Tento účet ja aktivní až do jednatřicátého ledna. Celoročně je dále přístupná online kasičkana www.trikralovasbirka.cz, poslední možností jsoi dárcovské DMS.

Tříkrálová sbírka je předeším svátkem solidarity. „Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je, vedle přinášení Božího požehnání, jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem,“ vysvětloval Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Právě ta sbírku po celém tuzemsku připravuje. Koledníky organizují jednotlivé oblastní charity dle jejich působnosti. Pod Charitu Vyškov přitom spadá pouze část regionu, pro Bučovicko a Slavkovsko má sbírku na starosti zase Oblastní charita Hodonín.