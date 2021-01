Zástupci města měli vybrat vhodné místo, kde by bylo možné naočkovat maximální množství lidí v co nejkratší době. Lokalitu si byl ve středu s vyškovským starostou Karlem Jurkou (na snímku vpravo) prohlédnout jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Výhodou nabídnutých prostor je také blízkost nemocnice. Splňuje všechny požadavky a má také moderní zázemí,“ okomentovali výběr místa zástupci kraje.

V sousedním Blansku radnice vybrala pro očkovací centrum prostory tamního okresního soudu v Hybešově ulici. Kdy však začne fungovat, není v tuto chvíli jasné. V provozu má být minimálně půl roku.

Zdroj: Twitter Jihomoravského kraje

„Uvažovali jsme o různých možnostech, nakonec jsme jako nejvhodnější místo pro toto očkovací centrum zvolili budovu Okresního soudu. Zájemci o očkování do ní budou chodit samostatným vchodem z boku budovy. Zachováno zůstane i nadále také očkovací místo v Nemocnici Blansko, až bude dostatek vakcín, velkokapacitní očkovací centrum je doplní tak, aby se v co nejkratší době proočkovalo co největší množství občanů,“ informoval na začátku týdne blanenský starosta Jiří Crha.