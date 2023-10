Zaměstnanci vítězné firmy se pustili za plné uzavírky do prací na začátku tohoto týdne, v úterý tady tak bylo vidět, že velká část povrchu ve vyšších polohách silnice je už odfézovaná a těsně před Ždánicemi pak pracovníci s pomocí techniky odstraňovali stávající svodidla. „Od pondělí je úplná uzavírka mimo bus, takže se začalo frézovat. Tím, že se dělá za úplné uzavírky, tak by to mělo být rychleji. Když nám bude počasí přát, tak bychom to měli mít nejpozději do konce listopadu hotové,“ sdělil vedoucí investičního úseku jižní oblasti krajských silničářů Libor Olšák.

Jak se ale shodují místní ve Ždánicích, krajská silnice II/431 na Bučovice už opravu potřebovala, byla totiž v dost nevyhovujícím stavu. To potvrdila Deníku i starostka dvaapůltisícového města Kateřina Klapková. „Samozřejmě budeme rádi, že silnici opraví, protože už byla ve velice špatném stavu. To, že je to za plné uzavírky, netěší asi vůbec nikoho, ale je potřeba, aby se cesta dala dohromady co nejdříve. Kdyby tady byla doprava řízená kyvadlově, tak by zřejmě opravy byly roztažené přes celou zimu,“ uvedla starostka Ždánic.

Uzavírka je pak vyřízená i pro případ špatného počasí až do poloviny prosince. Po dokončení prací mají být na silnici nové dvě horní asfaltové vrstvy. „S tím, že jsou tam diagnostikou vytypovaná určitá místa k sanaci,“ upozornil vedoucí silničářů. Tyto části se vybagrují a následně udělají celé nové.

Úplná uzavírka byla podle něj zvolená hned z několika důvodů, a to především kvůli nepřehlednosti opravovaného téměř dvou a půlkilometrového úseku s jeho zvlněností a zatáčkami. Navíc to má umožnit i zkrácení doby oprav. Oficiální objízdná trasa vede přes nyní jedinou průjezdnou silnici skrz Ždánický les, a to po I/54 tedy mezi Žarošicemi, Nížkovicemi a potažmo Slavkovem u Brna. Řidiči jedoucí z východní části Kyjovska ale využívají také možnosti objet Ždánický les od Kyjova směrem na místní část Koryčan, Jestřabice.

To je i případ Simony Vlašicové, která tudy jezdí do práce v Bučovicích. „Jezdím teď přes Jestřabice a Nemotice, cesta do práce i z práce se mi tak protáhne o deset minut až čtvrt hodiny, jak kdy. Nejhorší je to ráno, protože mi přes cestu skáčou zvířata. Více než sedmdesát se tady jet nedá, navíc je to trasa přes sedm obcí, přitom přes Ždánice to mám jen čtyři dědiny. Hodně se mi tak cesta protáhne. Je to na houby, ať už to mají mezi Ždánicemi a Bučovicemi opravené, objízdná trasa je opravdu nevýhodná,“ svěřila se řidička z Kyjovska.

Kvůli opravám je uzavřený i silniční přejezd

Jak ještě doplnila, když jela do práce přes Ždánice, tak z domu vyjížděla ve čtyři hodiny ráno. Kvůli uzavírce musí vyjíždět o deset až patnáct minut dřív. „Každopádně si myslím, že by se měla silnice ve směru na Bučovice opravit celá, nejen po hranice okresu, cesta je totiž rozflákaná i dál. Tím spíš by se dalo využít úplné uzavírky. Jenže tak po dokončení stávající opravy z pěkné silnice najedeme na hrby…“ posteskla si řidička.

Oprava silnice od Ždánic až na pomezí hodonínské a vyškovského okresu vyjde i s daní na necelých patnáct milionů korun s tím, že peníze na rekonstrukci poplynou ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Kromě Ždánického lesa je nyní kvůli opravám uzavřený i jeden ze silničních přejezdů sousedních Chřibů. Práce na obnově silnice a zajištění sesunutého svahu totiž pokračují mezi Vřesovicemi a Koryčany. „Zatím to tam jde podle harmonogramu. Udělala se opěrná zídka a vrství se svah. Hotovo by mělo být koncem listopadu,“ doplnil v úterý Olšák. Tady jako objízdnou trasu mohou využít řidiči krajskou silnici II/432 mezi Kyjovem a Koryčany a nebo pro průjezd Chřiby je také možností cesta přes Osvětimany s následným napojením na státní silnici I/50.