Zdroj: Youtube

Historický vzhled města modeluje co nejpřesněji. „Vzhledem k tomu, že rekonstrukce je umístěna do období let 1900 až 1905, vycházím z fotografické obrazové dokumentace, kterou srovnávám s dostupnými kartografickými mapami. Ty jsou volně dostupné na internetu. Snažím se, abych byl co nejpřesnější a kde to není možné, pokouším se dedukovat, jak dané místo mohlo vypadat,“ dodal Kříž.

Vizualizaci vytvořil při příležitosti osmi set let od první písemné zmínky o Rousínovu. Audiovizuální podoba projektu bude dále součástí výstavy Střípky z historie Rousínova. Ta potrvá až do druhého října letošního roku. Na Staré radnici uvidí zájemci také kopie rousínovských privilegií, proměny zmíněné budovy nebo písařskou dílničku.