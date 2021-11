/VIZUALIZACE/ Rozpačité reakce vyvolalo u některých Slavkovanů řešení zeleně na novém kruhovém objezdu a dopravních ostrůvcích u Palackého náměstí. Zástupci města ale ujišťují o výběru osvědčeného řešení. Za příklad dávají křižovatku u bývalého cukrovaru, kterou před delší dobou ozelenili podle podobného modelu.

Vizualizace finální podobny zeleně na kruhovém objezdu ve Slavkově. | Foto: Petra Flodrová

„Nedělá to na mě dobrý dojem. Pravda je, že to bude jiné na jaře až se to zazelená, ale ty kamínky mi připadají zbytečné a bude z nich jediné nepořádek. Zelené zatravněné plochy by vypadaly lépe. Provedení má souviset s dostupností kvůli údržbě, ale záhony podél komunikace jsou dostupné dobře. Máme schopnou technickou službu, určitě by to zvládli,“ uvažovala třeba Veronika Bílková.