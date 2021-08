„Majitelé přízemních bytů mohou využívat venkovní terasu, zatímco všechny byty ve druhém patře a většině třetího, mají svůj balkon. K domu náleží také vlastní parkoviště s dostatečnou kapacitou stání,“ komentovala Pavla Fryštenská, která zastupuje soukromého investora.

Za bydlení noví obyvatelé zaplatí zhruba mezi pěti až šesti a půl miliony korun. „Design bytů byl zvolen moderní, ale v jistém ohledu umírněný a konzervativní, aby jejich hodnota zůstala minimálně zachována i při případném dalším prodeji už novými majiteli za řadu let. Různé designové výstřelky žhavých trendů v tomto domě tedy nenajdete podobně jako nejlevnější materiály či neodborné řemeslné provádění stavby. Prodej byl sice zahájen teprve před několika dny, a přesto jsme již dostali celou řadu dotazů od vážných zájemců,“ prozradila Fryštenská.

Projekt byl v přípravě už od roku 2018, ale splnění podmínek a vyřízení potřebných povolení trvalo téměř další tři roky. Vlastní výstavbu proto dělníci zahájili teprve letos. „Nyní jsou ve fázi budování druhého patra, zatímco do konce roku skončí dům „pod střechou“. Termín kolaudace a nastěhování je stanoven předběžné ke konci příštího roku, ale pokud se nám podaří udržet tempo, a zlepší se přes zimu aktuálně komplikovaná situace s dodávkami materiálů, rádi bychom umožnili novým majitelům stěhování už na podzim 2022,“ doplnila zástupkyně developerů.

Zájemce přitahuje do obce mimo jiné i dopravní dostupnost, autobusovou linkou se do Brna dostanou za zhruba pětatřicet minut. Lákadlem je také bezprostřední blízkost chráněné krajinné oblasti Ždánický les, který se v desítky kilometrů dlouhém koridoru táhne až do oblasti Chřibů.

„Stačí vyjít za poslední domy v obci a ocitáte se v krajině lesů, luk a rybníků, která nabízí nerušené procházky či cyklistické výlety, sběr hub a lesních plodů nebo i setkání s mnoha druhy lesních tvorů. Bytový dům se nachází na rozlehlém pozemku uprostřed starých zahrad, na konci místní komunikace, avšak jen pár kroků od centra obce, kde je Mateřská i Základní škola, Obecní úřad, Restaurace i obchod s nabídkou potravin a dalšího. Milešovice navíc patří k těm moravským obcím, kde se stále udržují pestrý spolkový život, a tradice jako hody tam nejsou mrtvé,“ dodala Fryštenská.