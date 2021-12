Nové obyvatele do Vícemilic láká zvláště developerský projekt Panský dvůr, který zahrnuje asi sedmasedmdesát nových bytů. „Bydlíme v obci od dokončení první etapy výstavby zhruba čtyřiačtyřiceti bytů. Tady v novostavbách o to mají prakticky všichni zájem a rozhodli jsme se oslovit peticí i zdejší, který často netuší, že se chystá elektrizace trati,“ komentoval Bangó. Právě tu vnímá jako vhodnou příležitost.

Město Bučovice petici obyvatel Vícemilic chápe. „Rozhodnutí o zřízení zastávky bychom uvítali. Nicméně vzhledem k elektrifikaci a avizovanému zvýšení rychlosti spojů to nepředpokládáme,“ reagovala mluvčí bučovické radnice Martina Hašková.

Na trase železničáři počítají s elektrizací a modernizací úseku mezi Blažovicemi a Nesovicemi. „Dotčení účastníci ale nikdy nevznesli požadavek na zřízení nové stanice či zastávky právě v části Vícemilice. Připravovaná modernizace počítá ve svém konceptu pouze se stanicí Bučovice a zastávkou Nevojice. Takto je i naprojektována na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí,“ potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Zastávka by podle iniciátorů petice mohla vzniknout společně s první etapou elektrizace trati nebo i samostatně. „Ležela by na existující železniční trati vedle stávajícího přejezdu. Na ten by se napojilo nástupiště ze silnice,“ uvažoval Bangó.

Ohledně podobných možností jsou ale železničáři opatrní. „Zařazení nové stanice nebo zastávky má zásadní vliv jak na technické provedení tohoto úseku, tak na dopravní koncept celého ramene. Správa železnic proto v tomto okamžiku nedokáže konkrétně posoudit, jaké technické, legislativní a v neposlední řadě finanční nároky by případný požadavek vyvolal, a jestli by tedy jeho uskutečnění vůbec bylo možné,“ dodal mluvčí Gavenda.

Komplikace tady mají lidé zvláště v nepříznivém počasí. „Ne vždy navazují autobusové spoje odjíždějící z Vícemilic na vlakové spoje odjíždějící z Bučovic. Cesta pěšky vede podél hlavní silnice po cyklostezce, kudy je to je něco přes dva kilometry. Někdy se stává, že autobusy jedoucí po vytížené silnici E50 meškají a není tak možné stihnout přestup na vlakový spoj,“ tvrdil ve Vícemilicích také Tomáš Šiška.

Vlakovým spojením Vícemilice – Bučovice se podle něj doplní spoje, které můžou obyvatelé využít pro základní služby a prakticky doplní místní dopravu v Bučovicích. Tento týden pokračují organizátoři petice distribucí letáků.

Lokalita je pro nové obyvatele atraktivní. „Nastala situace, kdy se mladí lidé, ale nejenom oni, snaží pořídit nemovitost mimo velká města. Byty se pro ně v Brně stávají cenově nedostupné, a proto volí variantu „mimo Brno“, ale zároveň s dobrou dostupností do Brna, což lokalita Bučovic naprosto splňuje. Je to takové nepsané pravidlo, ale většinou hledají do třiceti kilometrů kolem Brna,“ vysvětlila Kateřina Polednová z obchodního oddělení developerské společnosti PS – estate, která stojí i za výstavbou ve Vícemilicích.

KDE JE MOŽNÉ PETICI PODEPSAT?



1) Hospoda, Motorest Panorama, Slovenská 242, Vícemilice, 685 01 Bučovice.



2) Městský úřad Bučovice, vestibul – podatelna. Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice.



3) V nutnosti kontakt na email: rgaborik100@seznam.cz, po dohodě je možné dodání.



4) Digitální petice pro ty, co nemůžou přijít osobně: https://e-petice.cz/petitions/zeleznicni-zastavka-vicemilice.html