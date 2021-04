„Její součástí bude podle plánů zřízení zastávky v Holubicích. Ta umožní provoz také ve směru na Brno nejkratší cestou přes Blažovice. Rozhodně bychom to uvítali, ale realizace je zatím stále v nedohlednu,“ sdělil starosta obce Petr Hanák.

Kořeny problému sahají podle něj roky nazpátek do doby zavádění Integrovaného dopravního systému. „Padlo tehdy rozhodnutí, že Holubice budou obsluhované pouze autobusovou dopravou. Osobní vlaky tak v obci nezastavují. Myslím, že to je velká škoda,“ doplnil starosta.

Komplikaci to představuje především pro starší obyvatele Holubic. „Mnozí nemají k dispozici auto nebo nějakého příbuzného, který by je zrovna odvezl, když potřebují třeba k lékaři. Týká se to především cest do Vyškova, kam míří také na úřady. Cestování autobusem je přitom od nás značně nekonformní oproti vlaku, se kterým by se cestující do Vyškova dostal za pět minut,“ pokračoval Hanák.

Větší nároky

Počet obyvatel přitom dlouhodobě narůstá. Zatím jich v Holubicích žije zhruba čtrnáct set, ale obecní úřad očekává, že v nadcházejících letech přesáhne dva tisíce obyvatel. Rostoucí populace tak má větší nároky na pokrytí hromadnou dopravou všeho druhu. „Vzhledem ke zvyšujícím se cenám nemovitostí se Holubice jeví jako dostupná alternativa bydlení v Brně se základní občanskou vybaveností. Dalším pozitivním faktorem je, že vše, co lidé neseženou v Holubicích, tak pořídí v nedalekém Slavkově u Brna, popřípadě v Rousínově, takže na Brnu nejsou prakticky vůbec závislí,“ popisoval realitní makléř Tomáš Nechvátala důvody dynamického rozšiřování obce.

Spokojenost kvůli tomu nevládne ani ohledně autobusů, které jsou vytížené zvláště při cestách rostoucího počtu školáků za vyučováním. „Především ve směru na Vyškov nejsou dostatečně četné. Co se týče spojů na Slavkov u Brna, dětí tam chodí do Základní školy Komenského z autobusového nádraží asi kilometr a půl pěšky,“ zmínil starosta Hanák.

Nemá sice nic proti pohybu školou povinných dětí, ale zároveň upozornil, že mnohým dalším obcím zastaví autobus rovnou u školy. Řidič jedoucí z Holubic to nemůže udělat, jinak by nestíhal. „Snažíme se o změnu, ale zatím marně,“ dodal Hanák.