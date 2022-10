Před nástupem ke kurzu tak zájemci prokazují nezbytné znalosti. „Každý uchazeč si sám prostuduje nejen dvacítku prezentací z různých modulů, ale musí projít stanovenými procenty z prověřovacího testu, jinak do prezenční části kurzu nenastoupí,“ doplnila Podhorská.

S dalším testováním pak účastníci počítají ještě první den kurzu stejně jako předposlední večer. Praktické úkoly jsou pro ně však náročné stejně jako pro jejich instruktory. „Maskují co nejreálnější zranění na figurantech, včetně devastujících zranění, ale vytváří i stresové podmínky, přibližující reálnost situace v boji. I to je jejich práce, kromě vedení vlastní výuky a praktického výcviku. Vojáci cvičí poskytování rozšířené první pomoci s veškerými postupy a činnostmi, a to jak ve vnitřních prostorech, tak v polních podmínkách, v plné balistické výstroji a výzbroji,“ popsala mluvčí Velitelství výcviku-Vojenské akademie Monika Nováková.

Vrcholem kurzu je simulovaná situace, kdy účastníci poskytují neodkladnou péči zraněným až po jejich přípravu na transport vrtulníkem do nemocnice. „K tomu nyní využíváme prostor hned v blízkosti našich speciálních učeben. Je totiž potřeba měnit role zraněných a ošetřujících a my jsme tak schopni k rychlé reakci jak v převlékání, tak v maskování figurantů,“ popsal praporčík Chudárek jako další vyškovských instruktorů.

Taktickou situaci doprovází díky novým reproduktorům i zvuková kulisa. „Ozývá se tak například střelba, ale i třeba zvuk blížícího se vrtulníku. Zajímavostí je, že hned tři z nejnovějších absolventů pokračují ve zdravotnické přípravě ve Vyškově dále. V souvislosti s jejich profesním zařazením řidičů sanity totiž plynule přešli do kurzu Řidič-sběrač raněných, kde je čeká navíc i odborná stáž v nemocnicích,“ dodala Nováková.