„Naprosto skvělý výsledek, hodně výrazně nad očekávání. A pokud to zase dopadne tak, jak to teď vypadá, že bychom měli se Starosty mít většinu, tak je to za mě úplně skvělý," řekl Grolich kolem čtvrté hodiny odpoledne.

Podle něj je možné, že by mohli ještě o jeden mandát posílit. Naopak pesimistický je k šancím Pirátů. „Podle mě už se nedá čekat, že by se do zastupitelstva Piráti dostali a uvidíme ještě, co s tím udělá Brno. Podle stávajících výsledků, kdy výrazně porážíme ANO, bychom právě ještě v Brně mohli posílit," uvedl Grolich.

Podle něj je těžké hodnotit, v čem tví úspěch Spolu. „Ještě není spočítáno, tak je to na nějakou opravdu objektivní analýzu. Prostě si myslím, že není čas," doplnil Grolich.