Před čtyřmi lety získali Piráti ve volbách do jihomoravského zastupitelstva skoro čtrnáct procent, nyní mají lehce přes pouhá tři procenta. Pro nové volební období tak budou v zastupitelstvu chybět. V tom stávajícím přitom byli i součástí koalice.

Podle lídryně pirátské kandidátky Jany Holomčík Leitnerové budou nyní špatný výsledek analyzovat. „Je to velká rána, další po třech měsících po evropských volbách. Předpokládám, že analýza bude úplně stejná. Jsem i ve vedení strany, tak řeším, jak se k tomu postavit jako vedení strany. Nebudu zastírat, je to špatný," zamýšlela se Leitnerová. Vedení partaje později oznámilo, že dá své funkce k dispozici.

Tak špatný výsledek Pirátů nečekala ani jejich dvojka na jihu Moravy Petr Vlasák. „Myslel jsem, že budeme moct pokračovat v započaté práci, kterou jsme na kraji čtyři roky ve výborech v komisích zastupitelstvu dělali. Takto špatný výsledek jsem nečekal," reagoval Vlasák.

Zklamání panuje také u uskupení Hlas Moravy. I ti s největší zůstali mimo krajské zastupitelstvo. „Čekali jsme, že Honza Grolich vyhraje volby, ale nečekali jsme, že vysaje všechny ostatní strany až takovýmhle způsobem," komentovala trojka kandidátky Petr Kunc.

A doplnil: „Že se do zastupitelstva nedostane řada jiných stran včetně nás, včetně Pirátů, včetně Sociální demokracie, to jsme úplně nečekali," poznamenal Kunc.

Grolich měl podle něj kampaň, ke které se nikdo jiný nemohl ani přiblížit. „Počet billboardů, počet letáků, počet reklam na sociálních sítích, kontinuální kampaň vlastně po celé čtyři roky. Tomu jsme se nikdo nemohli ani přiblížit. Naše náklady na tu kampaň jsou mnohonásobně nižší," pokrčil Kunc rameny.

dvojka Pirátů Petr Vlasák

close info Zdroj: Deník/Sabir Agalarov zoom_in Deník fotil ve volebních štábech, kde kandidáti očekávali na výsledky.

Podle lídra Hlasu Moravy Jana Vituly je Grolich natolik silný, že převálcoval jakékoliv výsledky. „Můžete dělat, co chcete, ale v momentě, kdy máte proti sobě, tak obrovské zdroje, které sebou do kampaně vzal Grolich, těžko to překonáte. Nic bych neudělal jinak," sdělil Vitula.