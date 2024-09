Nejvyšší finanční injekce v historii putuje v letošním roce do jihomoravských krajských silnic. Redakce Deníku zjišťovala, zda je podle jihomoravských hejtmanských kandidátů současné tempo oprav krajských silnic s ohledem na rozpočet dostatečné. Podívejte se ve videoanketě, jak kandidáti odpovídali.

Zatímco loni měli zástupci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na rekonstrukce vozovek a mostů k dispozici přibližně sedm set milionů korun, letos pro tyto účely vyčlenilo dosluhující vedení kraje 1,7 miliardy.

Částka se postupně vyšplhala až ke dvěma a půl miliardám korun. Připravovaných je aktuálně zhruba sto padesát projektů, které kromě rekonstrukcí silnic zahrnou i obnovy mostů.

V případě znovuzvolení plánuje dosavadní jihomoravská koalice v příštích čtyřech letech napumpovat do oprav krajských silnic až dvanáct miliard korun. Záležet však bude na tom, zda se podaří schválit novelu k rozpočtovému určení daní.

„Ve vztahu ke stávajícímu rozpočtu je tempo oprav krajských silnic dostatečné. Nicméně rozpočet se má významně navýšit, takže si myslím, že tempo je potřeba zrychlit,“ zareagoval dosavadní opoziční zastupitel Jan Vitula.

Jako na smilování čekají na obchvat například obyvatelé Blučiny na Brněnsku. Dočkat by se jej měli do čtyř let. S opravami hlavního více než kilometrového průtahu pokračují krajští silničáři v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku.

„Rozpočet kraje není nafukovací, každou volnou korunu jsme dali do silnic. V letošním roce tam dáváme dokonce dvě a půl miliardy korun,“ zhodnotil současný jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Jak odpovídali další kandidáti na hejtmana Jihomoravského kraje? Na jejich reakce se podívejte ve videoanketě Deníku. V sérii našich videoanket bude v dalších dnech následovat problematika konce průvodčích ve vlacích na jihu Moravy nebo otázka vyhlášení plánované Chráněné krajinné oblasti Soutok.