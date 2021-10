/FOTO/ Se ziskem necelých pětatřiceti procent vyhráli před čtyřmi lety komunisté volby v Nemochovicích na Vyškovsku. Výsledek byl v ostrém kontrastu s celostátním výsledkem, který nepřesáhl osm procent. V obci porazili hnutí ANO o deset procent, pozoruhodné bylo ale také osmnáct procent u sociálních demokratů. Podobně jako ve zbytku Vyškovska tam měli voliči mezi necelými třemi stovkami obyvatel do sobotních dvou hodin odpoledne čas, aby odvolili a rozhodli o výsledku znovu.

Volební sobota v Nemochovicích na Vyškovsku. Obec je domovem pro necelé tři stovky obyvatel. | Foto: Deník/Jakub Dostál

„Co pamatuji, tak levice byla v obci tradičně silná, ale to se může změnit. Jsem zvědavý, jak to dopadne letos. Sám jsem tentokrát dost váhal, jestli to má nyní vůbec smysl. Nakonec jsem rád, že jsem tady, byť jsem si popravdě dal opravdu na čas a nejsem na to pyšný,“ směje se jeden z voličů zastižený před volební místností, která je přichystaná v místním obecném úřadu.