Které projekty vás do budoucna čekají?

Řešíme především nové multifunkční hřiště. Nechali jsme si také zpracovat projektovou dokumentaci ke kanalizaci. Je to věc, která trápí i více menších obcí.

Co se vám v obci za poslední období podařilo?

Jedná se především o vybudování odpočinkové zóny. Máme také nové chodníky. Obecně ale záleží hlavně na tom, co nám aktuálně dovoluje náš rozpočet. Plánujeme průběžně a usilujeme o potřebné dotace.

Má současná krize nějaká výraznější dopady na váš rozpočet?

Zatím na nás tímto způsobem nedolehla. Na peníze, se kterými hospodaříme, se ale promítne spíše snížení daní a zrušení superhrubé mzdy. Znamená to pro nás ztrátu zhruba milionu a sedmi set tisíc korun. Další dopady do budoucna teprve poznáme. Uvidíme, jak se to všechno na naší práci projeví, faktorem je také úspěšnost s dotacemi.

Je v Drysicích dostačující kapacita mateřské školy? Nechybí vám vlastní základka?

Původně jsme v ní měli pouze jednu třídu, ale rozšířili jsme ji o další. Kapacitně nám tedy už dostačuje pokud jde o společné prostory, ale třeba i jídelnu. Máme u nás také děti z blízkých vesnic. Co se týče základní školy, tak nám určitě nechybí, protože bychom ji stejně nenaplnili. Naši školáci jezdí třeba do nedaleké Pustiměře.

Jak hodnotíte v obci dopravní obslužnost?

Místní měli jeden čas problém s dojížděním z odpoledních pracovních směn ve Vyškově nebo v Prostějově. Řešilo se to s dopravci a nyní už stížnosti utichli. Pokud jste ale bez auta, tak především o víkendu pocítíte, že četnost autobusových linek je už slabší. Například v sobotu a v neděli se do Prostějova nedostanete vůbec, zatímco do Vyškova jedou v sobotu tři autobusy a v neděli také tři. Nazpět platí to samé.

Můžete shrnout výsadbu zeleně v Drysicích?

V centru obce jsme revitalizovali park, který je kompletně nově osazený. Podobně to platí s výsadbou v odpočinkové zóně v horní části obce. Zažádali jsme o dotace na výsadbu stromů směrem na Prostějov, aby to plnilo částečně funkci protihlukové stěny. V konečné fázi je projekt na biokoridor pod obcí včetně výsadby keřů a tůní. Čekáme s tím ale na dotaci.

Jak rozsáhlou registrujete obytnou výstavbu?

Zatím máme před kolaudací tři parcely pro tři domy. Něco se přitom staví svépomocí a v budoucnu máme v plánu zasíťování zhruba deseti až dvanácti parcel pro výstavbu rodinných domů pro zájemce o stavbu. Je to zatím ve fázi teoretické přípravy. Vykoupili jsme pozemky a pak nebude nic bránit přípravě projektové dokumentace.

Plánujete s ohledem na rozvolňování omezení kulturní akce?

Samozřejmě, už tento víkend je v plánu tradiční kácení máje. Uvidíme, jaké budou dále podmínky. Až na podzim počítáme s Dýnobraním, takže doufáme, že v tu dobu budou už omezení zrušená. Zábavu připravuje také spolek místních hasičů.

Pandemie v současnosti rychle ustupuje. Řešili jste v souvislosti s ní zajištění ochranných pomůcek?

Na začátku v době první etapy šíření nákazy jsme je sháněli všude možně. Místní pomáhali třeba šitím roušek a něco zajistily také okolní obce. Celé to bylo poněkud hektické. Nakonec jsme ale sehnali vše potřebné. Později to už bylo bez problémů.