Vedle čeká mladý muž a vypadá naopak úplně klidný a mírně se usmívá. „S výlukou problém nemám, je jasné odkud mám jet a doprava funguje. Vadí mi ovšem, že je to jako na kolotoči. Chvíli je to autobusem, pak zase vlakem a pak znovu autobusem. Už jsme cestovali normálně a teď přijdu do haly a tam svítí, že je zase náhradní doprava. S tímto trošku problém mám,“ vypráví student Erik Vrzala zatím co pozoruje přijíždějící autobusy.

Náhradní autobusová doprava linky R8 potrvá od 3. do 12. října na trase z Brna hlavního nádraží do Přerova hlavního nádraží. Stejné opatření se týká i linky R12 ve směru Vyškov – Nezamyslice. Z městské části Královo Pole na brněnské nádraží není náhradní doprava zavedena a cestující tak mohou využít pouze tramvajové linky.

Lidé čekají opřeni o zídku nebo sedí na lavičkách. Vše působí klidně, spořádaně a náhradní doprava funguje hladce. Klid však narušuje udýchaná žena, která za sebou vleče dva velké kufry na kolečkách. Když zmatenou ženu oslovuje reportér Deníku, prozrazuje, že si není jistá, kde přesně je. „Potřebovala bych pomoci dostat se do Hranic na Moravě. Lidé mě odsud poslali do budovy na nádraží , ale tam mě přesměrovali zase zpět,“ popisuje žena s cizím přízvukem a ukazuje na mobilní mapě domnělou polohu zastávky. Mladý pár ji však následně vysvětluje, že je na správném místě a posílá ji domluvit se za opodál stojící pracovnicí společnosti Regiojet v reflexní vestě.

Zdroj: Deník/Tomáš Kouřil

Po chvíli se na zastávce objevuje další mladý muž, který potahuje z cigarety. „Zrovna v neděli jsme jeli s kamarádem do Brna a modlili jsme se, aby nebyla žádná výluka. A ejhle. Výluka je pro nás Přerováky hrozná bolest. Paradoxně z Přerova do Brna je vše naprosto bezproblémové, v autobuse je dost míst a je to hezky označeno. Komplikace nastávají v Brně,“ říká Tomáš Kosina s kyselým výrazem a prohlíží si plný autobus před ním.

Také podle něj je výluka případ, který se neustále opakuje. „Je to každou chvilku a pořád dokola. Jsem vyloženě naštvaný, nevím, kdy to skončí. Občas si chci si cestu zpříjemnit, takže si klidně koupím lístek na vlak do druhé standartní třídy a udělám si pohodlí. Ale místo toho se musím mačkat v linkovém autobusu. Výluky navíc trvají hrozně dlouho,“ pokračuje Kosina a v jeho výrazu se začínají stále více projevovat emoce.

Výluka samotná by podle něho byla snesitelnější, kdyby to v Brně fungovalo jako v Přerově. Rozdíly jsou však podle něj příliš velké. „Je to prostě hrozná nepříjemnost. V Přerově přijdu na zastávku a už na mě čeká autobus a pracovníci s námi hned mluví. Když jedu z Brna, tak je to na špatném a nepřehledném místě, čeká tam hrozně moc lidí a málokdy se protlačím do autobusu. Ten navíc často bývá natolik obyčejný, že nemá ani záchod, což bývá při hodinové cestě problém. Kdyby to aspoň přesunuli na nějaké lepší místo,“ dodává na závěr a nespokojeně zakroutí hlavou.