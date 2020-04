Kadeřnictví? Jsme ohrožení a v nejistotě, říká majitelka salonu ve Vyškově

Zatímco v pondělí znovu otevřeli třeba řemeslníci své provozovny, většina živnostníků, kteří museli kvůli koronaviru nuceně zavřít, na návrat do práce teprve čeká. Týká se to i kadeřnic, které podle kalendáře uvolňování opatření znovu otevřou až pětadvacátého května. Toto datum vyhlíží i Žaneta Grohmannová, která provozuje ve Vyškově kadeřnický salon. „Musím říct, že mě výpadek v příjmech výrazně ohrozil. Je velká nejistota ohledně toho, co bude dál,“ komentuje Grohmannová.

Kadeřnictví podle plánu vlády otevřou až pětadvacátého května. | Foto: Kadeřnictví Vyškov Žaneta Grohmannová

Důležitou otázkou podle ní je, v jakých podmínkách budou fungovat větší kadeřnictví, kde obvykle obslouží více zákazníků najednou. „Nevíme, jestli bude moci stříhat třeba jen jedna kadeřnice jednoho zákazníka a za jakých to bude hygienických podmínek,“ zmiňuje majitelka. Výzvou může být také nutnost nosit potřebné ochranné vybavení. „Mohou to být štíty, rukavice nebo roušky. Podstatné ale je, kolik nás to bude následně stát,“ ptá se Grohmannová. Policie zrušila dýchánek mládeže ve Vyškově. V zámecké zahradě pili i kouřili Přečíst článek › Ani znovuotevření kadeřnictví tedy nemusí znamenat návrat k původním tržbám. „Pokud to bude omezené, tak máme jednu třetinu tržby. Před dočasným uzavřením jsme totiž dělali v našem prostoru čtyři kadeřnice na čtyři zákazníky,“ říká žena. Velké komplikace jsou to i pro její spolupracovnice. „Nevíme totiž, jak to půjde dál utáhnout. Kromě toho, že pracuji sama, zaměstnávám další dvě kadeřnice. Byla tu také paní na živnost a recepční,“ vyjmenovává. Kvůli nedostatku informací tak nemůže s jistotou říct, jestli a na jak dlouho budou dále v salonu pracovat. PŘEHLEDNĚ k otevření škol: důležitá data, maturity, letní tábory, forma výuky Přečíst článek › Zdánlivé úlevy podle ní působí jako utopie. „Je třeba dovoleno a bráno jako servis chodit k zákazníkům domů, ale nikdo si neuvědomuje, že na to musí mít živnostenský list a hygienou schválený provozní řad jako servis do domu. To mi z hygienických důvodu přijde daleko horší,“ podotýká. Podala již několik žádostí o finanční podporu. „Od pátku je mám již všude přijaté, ale peníze jsem ještě nedostala. Zaměstnancům jsem výplaty musela zatím zaplatit ze svých úspor,“ dodává. Nezbývá ji tedy nic jiného, než doufat, že zákazníci se nebudou bát přicházet a podmínky pro provoz nebudou neúnosně přísné. Nekonečný příběh? Jižní Morava se směje konci karantény, zpívá jí i Madonna Přečíst článek ›

