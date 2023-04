/FOTO/ Sál vyškovské Knihovny Karla Dvořáčka (KKD) navštíví v úterý od půl páté odpoledne publicista, cestovatel a spisovatel Jiří Peňás. Na besedě představí svou novou knihu Výpravy pro čtvero ročních období. Popisuje pozoruhodná místa v Čechách, na Moravě a v dalších zemích střední Evropy. Vstup pro členy Klubu KKD je zdarma, pro ostatní je za padesát korun.

Sál vyškovské Knihovny Karla Dvořáčka navštíví v úterý od půl páté odpoledne publicista, cestovatel a spisovatel Jiří Peňás. | Foto: Jan Zátorský

Pro psaní Peňáse je typická touha poznávat blízké i vzdálenější kraje a mravy. Autor se snaží poutavě představit nalezená fakta a je ochotný si přitom dělat legraci z prožitých příhod i sám ze sebe. „Peňásovo vyprávění se neroztahuje po světadílech, ale vede nás podomácku nejčastěji za humna, kde ale hned začíná svět. Nadšený poutník a spisovatel jej popisuje s vtipem, švihem a neokázalou učeností, přičemž kdejakému stavení v krajině věnuje stejnou odbornou péči jako dějinným zvratům. Výborné čtení,“ hodnotil tvorbu například spisovatel Jáchym Topol.

A proč název knihy mluví o výpravách a nikoli o výletech? „Důležitou součástí výpravy je, že se o ní pak dá vypravovat. O blbém výletu se dá vypravovat jedině tak, že jsme někam jeli, pak tam došli a potom se zase vrátili. Výprava si naproti tomu říká o epiku a hlubší podání. Co tam bylo, proč to tam bylo, kde se to tam vzalo. S tímto pohledem je to pak zajímavé všude, i když tam nic není. Nakonec ale všude něco je,“ vysvětlil autor.

Ten původně vystudoval historii a poté se stal uznávaným literárním a kulturním publicistou. V knihovně přiblíží své výpravy po stopách rakousko-uherské monarchie, zavzpomíná ale i na své cesty po známých a méně známých moravských městech. Do Vyškova se dle svých slov těší už proto, že ho bude moci prozkoumat a popsat ve svých dalších Výpravách.

KDO JE JIŘÍ PEŇÁS:

Známý novinář a literární publicista, držitel ceny Novinářská křepelka (1997), Ceny Ferdinanda Peroutky (2003), autor knih Deset procent naděje (2002), Výpravy pro starší a pokročilé (2019), Výpravy pro blízké i vzdálenější (2020), Výpravy pro den i noc (2021) a nejnověji Výpravy pro čtvero ročních období (2022).

Narodil se v roce 1966 v Prostějově, vedle tohoto města ale prožil většinu dětství a mládí v Sudetech, konkrétně v Rotavě a Kralicích v Krušných Horách.

Gymnázium absolvoval v Sokolově a poté pak na filosofické fakultě UK vystudoval češtinu a historii – státnice skládal v roce 1989.

V té době už jako otec rodiny pracoval coby zeměměřič, knihkupec a noční vrátný.

Do novin nastoupil v roce 1992: pracoval v deníku Prostor, Mladé frontě a Lidových novinách. Od roku 1995 vedl kulturní rubriku v Respektu, od roku 2000 ji vedl v časopise Týden, v roce 2009 se vrátil vést kulturní stránky do Lidových novin.

Od roku 2016 je členem redakce Týdeníku Echo.

Jeho koníčkem i součástí jeho práce je četba knih a také systematicky podnikané výpravy do blízkých i vzdálenějších míst.

Ty pak popisuje ve svých pravidelně publikovaných článcích pro stálý okruh čtenářů a čtenářek, které dokáže jeho psaní poučit a rozesmát.