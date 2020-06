Novinku pro děti připravili na zámku ve Slavkově u Brna. Mohou si zapůjčit kostým a vžít se do role vyšetřovatelů záhady. Setkají se s příběhem, který je inspirovaný skutečnými událostmi a přiblíží jim význam rodu Kouniců.

Zábava i poučení čekají na návštěvníky při dětských prohlídkách na zámku ve Slavkově u Brna. | Foto: Deník / Ilona Pergrová

Děti se ve zjednodušeném pojetí dozvědí něco z historie a budou řešit zajímavé úkoly s pracovními listy, které je dovedou k překvapivému závěru. „V červnu je trasa otevřená o víkendech mezi desátou dopoledne a šestou večer, o letních prázdninách denně od desíti do čtyř, od pátku do neděle do šesti hodin,“ informovala za Zámek Slavkov – Austerlitz Šárka Holická.