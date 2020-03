Zkusila to a svoji první zvládla udělat asi za pět minut. Povzbudilo ji to a začala tak roušky zájemcům sama nabízet. „Moje dcera také založila na sociálních sítích skupinu Česko šije roušky, pak se strhla lavina. Ohlasy lidí nás překvapily,“ připouští Moudrá.

Pracuje s kojeneckými šňůrkami a bavlnou, není to přitom jediná možnost. „Všimla jsem si, že lidé doporučovali třeba len, ale je moc drahý. Nemělo by to být každopádně nic z umělého vlákna,“ doplňuje.

Vhodný je hlavně materiál, který je možné dobře prát a přežehlit. „Hygienici nám také doporučovali, že by roušky měly být dvouvrstvé,“ uvádí.

Dvanáct za hodinu

Výrobu rozjela ve velkém. „Podílí se na tom moje rodina, já sama jich vyrobím asi dvanáct za hodinu. Od soboty jsme jich zvládli ušít už dvě stovky a další přibývají,“ vyčísluje Moudrá.

Neomezují se ani zdaleka pouze na region. „Dodávali jsme roušky až do Domova důchodců svaté Zdislavy v Pardubickém kraji. Další zásilka směřovala k hranicím se Slovenském. Jsme připraveni je posílat do míst po celém Česku,“ zdůrazňuje.

Lidé ji také oslovují s prosbami o rady, jak si vlastní roušku vyrobit doma. „Není na tom vůbec nic složitého. Každý, kdo to umí se šicím strojem, to zvládne,“ radí.

Do nemocnic a domovů důchodců

Dodávají roušky do nemocnic a domovů důchodců bez požadavků na peníze. „U jednotlivců je zájem také velký. Platí pouze symbolických dvacet korun. Celou částku, kterou takto vybereme, pak darujeme nějaké nadaci,“ slibuje Moudrá.

Někteří zájemci se ozvali za dramatických okolností. „Oslovila nás třeba maminka chlapečka s těžkými popáleninami. Roušku pro něj potřebovala hned,“ prozrazuje.

Věří přitom, že krize pomine. „Všichni se s tím musíme nějak vypořádat,“ dodává Michaela Moudrá.