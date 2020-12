Remízek topolů u vyškovského dětského dopravního hřiště čítající asi třicet stromů se pomalu rozpadá. Upozornili na to místní.

Topoly u dopravního hřiště ve Vyškově postupně usychají. | Foto: Ivan Novotný

„Změny to nejsou bůhvíjak rychlé. Usychající topoly jsou zatím celkem čtyři. Z toho je jeden už zcela mrtvý s opadávající kůrou, mohlo by to napáchat pěknou neplechu,“ konstatoval botanik Jan Buřival, který už místo několikrát navštívil.