Až k Lipenské vodní nádrži zaveze cestující z Vyškova bez přestupu autobus na nově zavedené lince. Zájemci se však z města dostanou mimo jiné také do Brna, Třebíče nebo Telče.

Z Vyškova až na Lipno. Autobusová linka nově jezdí z jižní Moravy k Českému moři. | Foto: Se souhlasem dopravce

Informoval o tom dopravce RETROBUS Line. V pracovních dnech kromě pátku autobus odjíždí z Prostějova v 6:45 a ze zastávky "Vyškov, u podchodu" v 7:05. Z Brna dále pokračuje v 8:20, aby přes Třebíč, Telč a Jindřichův Hradec přijel do Českých Budějovic pět minut po poledni. V opačném směru autobus vyjíždí ve 13:30, zatímco se do Vyškova dostane v 18:24.

K vodní nádrži Lipno pokračuje autobus na své sobotní trase. Od zastávky "Vyškov, u podchodu" vyráží v 7:05. Jede také přes Brno, Jihlavu, Pelhřimov a České Budějovice. Na zastávku "Lipno nad Vltavou, přístaviště" dojede v 13:38. Opačným směrem jede autobus v devět hodin ráno, Brna dosahuje ve 14:40, odkud pokračuje už na Prostějov a Olomouc.

V pátek pojede přímý spoj z Brna ve 12:40 přes Telč, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Český Krumlov, Rožmberk nad Vltavou a Vyšší Brod. Po stejné trase pojede zpět v neděli, kdy dorazí do Vyškova v 19:45.

Do detailů se s jízdním řádem nové linky seznámíte ZDE.

„Přímé spoje výrazně zjednoduší cestování v době nadcházející výluky na železnici, kdy cesta autobusem z Brna do Českých Budějovic bude téměř o hodinu kratší, oproti vlaku. Přímé spoje navíc zjednoduší a zkvalitní spojení do turistické destinace Lipensko. Využít jej mohou například víkendoví turisté, nebo vodáci mířící z Moravy na vodu do Vyššího Brodu,“ upozornili zástupci dopravce v tiskové zprávě.