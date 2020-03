Město hledá u partnerů podporu pro své plány ohledně nádraží. „Pokud má totiž v budoucnu plnit požadavky kvalitního přestupního uzlu pro celý region, je nemyslitelné udělat pouze rekonstrukci kolejiště a neřešit souvislosti,“ sdělil místostarosta Vyškova Roman Celý.

Správa železnic s tím počítá. „Stanice ve Vyškově by měla dostat nové podchody a nová ostrovní nástupiště. Měla by být také kompletně zrekonstruovaná,“ potvrdil mluvčí Marek Illiaš.

Chtějí pryč překladiště

Celý připomněl, že radnice považuje za nevhodné umístění nákladového překladiště za kolejemi. „Vedlejšími důsledky jsou prach, hlučnost nebo těžká doprava směřující po silnicích až do centra,“ stěžoval si Celý.

Překladiště zároveň brání vybudování podchodu z budovy nádraží pod kolejemi. „Blokuje tak napojení rozdělených částí města,“ upozornil Celý.

Právě podchod pod nádražím by přitom měl centrální a západní část města, které od sebe nádraží izoluje, lépe propojit. „Správa železnic tuto možnost při dalším projektování prověří,“ přislíbil ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák.

Ten dále představil plán vybudování velkokapacitního parkoviště v okolí nádraží na pozemku, který patří Správě železnic. „V našem případě je dostatečný počet parkovacích stání u nádraží prioritou. Jsme připraveni poskytnout veškerou podporu, aby se to uskutečnilo,“ uvítal záměr Celý.

O rekonstrukci mluví roky

Setkání v tomto složení nebylo první. „Je vidět, jak se od loňského jednání všechno výrazně pohnulo kupředu. Nejdřív jsem slýchal pouze to, že něco nejde, ale nyní už máme konkrétní harmonogram. Jsem za to velmi rád,“ uznal starosta Karel Jurka.

O rekonstrukci se mluví už roky. „Že něco zohlednili projektanti, ještě nemusí znamenat, že na to všechno získá investor dostatek prostředků,“ komentoval to však třeba Jan Olejníček.

Zhruba v polovině roku by měl být na ministerstvo dopravy předložený aktualizovaný záměr projektu. „Samotná realizace stavby je plánovaná na roky 2025 až 2031,“ dodal Illiaš.

Illiaš připouští, že do uskutečnění plánů zbývá ještě dlouhá cesta. „Všechny informace jsou zatím pouze předběžné. S ohledem na předpokládaný termín stavby ještě není možné být konkrétnější,“ uvedl.

Účastník jednání Jaroslav Klaška upozornil na snížení nákladů na projekt. Původně mělo zdvojkolejnění stát asi sedmdesát miliard korun „Po přeprojektování některých prvků trati však byla zajištěna úspora patnácti miliard,“ dodal.

Po nové vysokorychlostní trati by se měly vlaky mezi Brnem a Přerovem prohánět rychlostí dvě stě kilometrů za hodinu. Podle zástupců Vyškova by se tak cesta z jejich města do Brna zkrátila na pouhých patnáct minut.