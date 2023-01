Podle zjištění redakce Deníku budou náklady v řádu desítek milionů korun. „Cenu momentálně nemůžeme komentovat. Obáváme se, že dojde k jejímu navýšení, ale to ještě musí schválit krajské zastupitelstvo,“ vysvětlila Knotková.

Vedení nemocnice nové možnosti uvítá. „Bude to pro nás taková revoluce v porodnictví. Souvisí to s alternativními porody, které se sice už dějí, ale bude to mít nějaký řád s uzpůsobeným vybavením porodnice,“ potvrdil ředitel vyškovského zařízení Zdeněk Horák.

Gynekologicko-porodní oddělení se rozšíří o dva porodní boxy. „Celkem pak nabídne pět sálů s vlastním sociálním zařízením, dva z nich budou vybavené speciální vanou. Projekt řeší i rekonstrukci prostor pro šestinedělí. Každý lůžkový pokoj bude mít vlastní sociální zázemí,“ popsala Knotková.

Nová podoba porodní části počítá také s příjmovou ambulancí, neonatologickým zázemím, recepcí, sekčním sálem, zázemím pro personál a se sklady. „Její rozšíření bude možné po přestěhování gynekologických ambulancí do nových prostor, kde se teď nachází stacionář,“ přiblížila krajská mluvčí.

Respektující porodnictví

Vyškovská porodnice se už před mnoha lety stala centrem respektujícího porodnictví. „Provádí se v ní statisticky nejnižší počet císařských řezů v České republice,“ připomněla Knotková.

Při loňském čísle 1046 porodů museli zdravotníci přikročit k císařskému řezu pouze při třinácti procentech případů. Například ve Fakultní nemocnici Brno to je skoro dvakrát tolik, respektive těsně pod pětadvaceti procent případů. „Republikový průměr je pětadvacet procent, takže jsme lehce pod průměrem, ale i přes to, že jsme perinatologické centrum. To znamená, že jsou na naše pracoviště koncentrovány rodičky, kde hrozí předčasný nebo jinak komplikovaný porod,“ vysvětlila za brněnskou nemocnici Veronika Plachá.

V dalším brněnském zařízení Nemocnici milosrdných bratří jsou zase dle statistik s císařskými řezy na devatenácti procentech. Zástupci kraje ve Vyškově ocenili především dosavadní přístup zaměstnanců k rodičkám. „Ženu tady plně podporují ve způsobu porodu, který společně naplánovali. Pyšní se titulem Baby friendly hospital, systémem rooming-in a dlouhodobě spolupracuje i se soukromými porodními asistentkami,“ shrnula Knotková.

Zkušenost s porodem v Nemocnici Vyškov má mimo mnohé jiné také Markéta Vymazalová. Ta ocenila přístup všech pracovníků na porodnickém oddělení při zdlouhavém a obtížném porodu. Domů se už brzo vracela se zdravou dcerou.