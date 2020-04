Kde mohou zájemci potraviny ve Vyškově darovat, pokud chtějí pomáhat?

V obchodním domě Tesco je Food box, kam je možné potraviny dát. Bližší informace tam dostanou od zaměstnanců obchodu na recepci. Zajít s tím mohou také k nám do Piafy na adrese Žerotínova 2. Za vchodovými dveřmi tam pro ně máme nachystaný další box.

Jaké potraviny přijímáte a v jaké podobě vám je lidé nosí?

Ideální je donést je v nějaké papírové tašce nebo krabici. Měly by to být potraviny trvanlivé jako mouka, rýže nebo těstoviny. Přijímáme cokoliv v konzervách. Vítáme i potraviny balené, ale musí být s viditelným datem spotřeby. V rodinách jsou děti, takže využijeme i třeba dětskou krupici, kakao nebo piškoty.

Jsou naopak potraviny, které na tuto formu pomoci nejsou vhodné? Co by měli lidé zvážit než se zapojí?

Mělo by se jednat především o věci, ze kterých se dá vařit třeba i za několik dní. Nechceme věci okamžité spotřeby. Do každé rodiny nejezdíme denně, v týdnu to střídáme. Hodí se však nejen jídlo, ale také drogistické zboží jako toaletní papír, zubní pasta, tekuté mýdlo nebo také prací prášek.

Podle čeho vybíráte rodiny, které pomoc potřebují? Co musí splňovat a oslovují vás samy?

Rodiny často známe už z dřívějška, neboť s nimi pracujeme u nás v Piafě. Sociální služby poskytujeme na území celého Vyškovska. Úzce přitom spolupracujeme nyní také s odborem sociálních věcí ve Vyškově, který má o takových rodinách přehled. Tam je také možnost zavolat, pokud by se nějaká rodina ocitla ve finanční a potravinové problematické situaci. Jsme v úzkém kontaktu a denně si se zástupci města voláme.

V jakém stavu jsou většinou rodiny, které o podporu žádají?

Jedná se většinou o rodiny, kde je rodič samoživitel a nyní přišel o práci nebo jsou to rodiny v dlouhodobější sociálně krizové situaci.

Souvisí to tedy se současnou epidemií koronaviru a opatřeními proti ní?

Ano, je to propojené. Mnoho rodin bylo už dříve v krizové situaci. Mohli si v nich přitom alespoň přivydělávat, ta možnost s omezením pohybu skončila a jejich situace se tak ještě zhoršuje. Mnozí také ztrácejí veškeré příjmy, které je do té doby držely a dávky pak nestačí.

O kolik takových rodin se staráte? Mohou službu využít i jednotlivci?

V současnosti pracujeme s pětadvaceti rodinami na Vyškovsku. Jednotlivců v podobné situaci je méně, ale bavili jsme se o tom, že jim bude také potřeba pomoci mimo jiné právě dodávkami potravin.

Mohou vám tipy na potřebné zasílat i obyčejní lidé?

Ta možnost tady je. Zvykli jsme si chodit v rouškách a moc se spolu nebavit, ale neznamená, že bychom měli ztrácet vnímavost. Pokud třeba někdo čtrnáct dní nevyjde ven z bytu, může potřebovat pomoc. Mnozí lidé si o podporu sami neřeknou, pokud si tedy všimnete někoho takového třeba ve svém sousedství, je možné se také ozvat na mé kontaktní telefonní číslo 603 813 461. Distribuujeme také informační letáky, kde mohou zájemci nalézt všechny potřebné kontakty.