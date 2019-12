Vyškov – Plány na zlepšení dopravy ve Vyškově i jeho okolí představili vyškovští radní. V ulicích Závodí, Na Vyhlídce a Palánek chtějí umístit zpomalovací prahy kvůli zklidnění povozu.

„Zaměříme se také na přechod pro chodce u Základní školy Morávkova. Nově ho nasvítíme a rozšíříme i parkoviště u školy, které svou kapacitou už nevyhovuje,“ prozradil místostarosta města Roman Celý. Pracovat chtějí i na zpevnění polní cesty z Hamilton do Lhoty. Chodcům a cyklistům by to mělo usnadnit cestování, když by nemuseli využívat nebezpečnou krajskou silnici.