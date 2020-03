Unikát. Otevřená škola ve Vyškově? Pro děti rodičů důležitých pro stát

Základní škola Na Vyhlídce se od pondělí otevřela pro děti do třinácti let rodičů vybraných profesí důležitých pro chod státu. Týká se to například dětí zaměstnanců bezpečnostních sborů, příslušníků obecní policie nebo poskytovatelů zdravotních služeb. Školu dezinfikovala specializovaná firma, která využívá ozón. „Denně se dezinfikují rovněž všechny hračky a pomůcky. Provoz je přizpůsobený nízkému počtu dětí a žáků,“ doplnila místostarostka Vyškova Karin Šulcová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kamila Dufková