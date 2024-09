Zároveň ve městě stále platí zákaz vstupu do Smetanových sadů až do odvolání. „Vyhýbejte se obecně vzrostlým stromům, půda je silně podmáčená. Uzavřená je také zámecká zahrada a všechny vyškovské hřbitovy, a to do té doby, než bude kvůli nasycené půdě provedena kontrola,“ hlásili dopoledne na městském facebooku zástupci radnice.

Zdůraznili, že největším problémem uplynulé noci byl ve Vyškově velmi silný vítr. S ohledem na možné narušení stability kořenových systémů hrozí také v neděli pád dalších stromů.

„Na mnoha místech došlo k vyvrácení či pádům dřevin, některé jsou opáskované. Nepřibližujte se k vyvráceným stromům, můžou být nestabilní. Hasiči likvidují výhradně ty, které brání průtoku vody, či tvoří překážku v dopravě. Popadané stromy máme zmapované, k jejich likvidaci dojde postupně,“ shrnuli pracovníci města a zopakovali výzvu obyvatelům, aby se nezdržovali v okolí vody.

Výšku hladiny a průtok řeky Haná si mohou zájemci kontrolovat průběžně ZDE.