Trhy ve Vyškově. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Grycová

Tradiční trhy se od jedenáctého března znovu vrátí na Masarykovo náměstí ve Vyškově. Město to potvrdilo v tiskové zprávě. „Připravovat se budou jednou za čtrnáct dní vždy ve středu od osmi hodin ráno do pěti odpoledne. Město se trhovcům snaží poskytovat co nejlepší podmínky a oslovuje i další prodejce,“ informoval místostarosta Roman Celý.