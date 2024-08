Před dvěma lety dopřál vyškovský umělecký řezbář a sochař Tomiš Zedník své rodině pobyt u moře, ačkoliv sám koupání a opalování na dece zrovna moc nevyhledává. Poměrně dost času z dovolené v Chorvatsku tak trávil ve stínu na pláži a kreslil návrhy. Výsledkem je výstava U moře.

Ještě před odjezdem na dovolenou jej ovlivnila videa výroby jídelních stolů či bytových doplňků z epoxidové pryskyřice. Ta se používá jako lepidlo, nátěrová hmota nebo konstrukční materiál.

„Na pláži to bylo trochu ve stylu rychle do vody a rychle ven, nasál jsem nějakou inspiraci a kreslil na papír. Měl jsem představu, kam epoxid mé sochy posune. Je to něco jiného, epoxidem se práce dost znásobí. Mnohé se hned nepovede, ale jednoduše jsem se pro tuhle výstavu pokusil obohatit svou tvorbu. Téměř ve všech sochách je obsažený jako provázející prvek voda-moře,“ zmínil umělecký řezbář.

Tvoření s pomocí čiré kapaliny se mu zalíbilo. „Cest a možností je spousta. Epoxidová pryskyřice je jedním z ideálních materiálů pro všechny kreativní duše a kutily. Doporučuji si nějaké video pustit, je to poměrně zajímavé a celé je to hodně o pečlivosti. Já volil tradičně své oblíbené lipové dřevo, vyřezané plastiky inspirované mořem jsem pokládal do speciální vany a zaléval epoxidem,“ uvedl Zedník.

Epoxidových plastik bude mít na výstavě zhruba dvanáct. Pochlubí se i dvěma desítkami grafik tvořených uměleckou technikou linoryt. Půjde o stejné téma. „Vezmu malý kousek pružného lina, různě jej skládám, kroutím a otáčím, a tak vznikne pokaždé jiný obraz. Celkově je výstava na můj vkus hodně do modra, pracuji spíš s teplými barvami, ale je to s ohledem na téma logické,“ popsal umělec.

Výstavu bude hostit Hřbitovní kostel Panny Marie. Vernisáž je naplánovaná na pátek 9. srpna od pěti hodin večer hodin, samotná výstava potrvá do 20. září. Na místo se umělec vrací po třech letech, kdy se ve Vyškově konala zatím jeho poslední výstava s názvem Zvěřinec.