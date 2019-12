Ve spojení vidí výhody. „Vznikne tak multifunkční objekt, který nám zabezpečí naše potřeby a zároveň přinese dlouhodobé provozní úspory,“ sdělil starosta.

Dali mu přednost před možností rekonstrukce Posádkového domu armády, který měl být zbytečně velký a navíc ho město nevlastní.

Obě budovy mají být propojené. „Foyer hlavního sálu nové stavby by měl být propojeno se sálem Besedního domu,“ informoval mluvčí radnice Michal Kočí.

Martin Zbořil z Vyškova nevidí v kombinaci problém. „Nová scéna Národního divadla je taky úplně něco jiného a stojí vedle krásné staré budovy,“ zmínil.

Nová stavba má odpovídat požadavkům města. „Těmi bylo především pět set padesát míst k sezení a solidní plesové zázemí,“ sdělil vedoucí Odboru plánování a územního rozvoje Jiří Plášil.

Nyní se na radnici chystají k přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci. „Vyrazíme do jiných kulturních zařízení, ve kterých se chceme inspirovat. Oslovíme také odborníky a rozpracujeme zadání, které je za tím moc všeobecné,“ připustil Jurka.

Na zastupitelstvu by měli podrobnější plán předložit v březnu. „Bavíme se zatím o částce v rozmezí dvanácti až patnácti milionů korun za projekt. Jsme na začátku, stavět začneme nejdříve v roce 2022,“ sdělil starosta.

Plány mají s kulturním domem i v Hodoníně, vyžaduje rekonstrukci a přestavbu. „Na příští rok to ještě určitě nebude, ale dělali jsme investiční plán na tři roky, což zahrnuje zbytek našeho volebního období. Chceme to tedy do roku 2022 ještě stihnout,“ zmínila radní Hodonína Terézia Mlýnková Išková.

Budovu přitom opravovali zhruba před čtyřmi lety, kdy řešili především zateplení. „Zvenku je sice hezká, ale uvnitř z toho jsou cítit osmdesátá léta. Chceme celkovou rekonstrukci interiéru, kdy se bude měnit rozložení některých místností mimo hlavní sál,“ prozradila Išková.

Podobné zařízení dlouhodobě chybí ve Znojmě. Loni to řešili odkupem budovy známé jako Domeček za pětačtyřicet milionů. Jako kulturní dům ho využívali i v minulosti.