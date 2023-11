/FOTO/ Tajemné vycházky se už v pátek třetího listopadu zúčastní návštěvníci vyškovské zoo. Zve je na letošní Hororky. „Snažíme se, abychom dětem přiblížili krásu veršů a seznámili je s literaturou,“ vysvětlila pracovnice zoo Hana Vymazalová.

Letos se opakuje téma loňských Hororek pod názvem Naši svatí. „Tentokrát jsme se rozhodli přiblížit dětem a připomenout dospělým tragické příběhy Jana Křtitele, svaté Barbory a svatého Václava,“ vyjmenovala Vymazalová.

Vstupenky na vybraný čas si zájemci zakoupí v běžné otevírací době na pokladně ZooParku, procházka začne od pátečních osmnácti hodin. „Trvá asi pětačtyřicet minut a čekají na ně tři herecké výjevy v krásné noční scenérii,“ doplnila pracovnice zoo.

Akce se do ZooParku Vyškov vrací už osmým rokem. „První dva roky měli účastníci možnost zhlédnout veršované pohádky od Hrubína v podání herců ze spolku Thalia. Další dva jsme pro vás upravili balady od Erbena, aby nebyli tak moc drastické. V minulých letech jsme se zaměřili na pověsti z okolí Vyškova, které sesbírali Radek Mikulka a Pavel Klvač do knihy Je to pravda pravdoucí. Také jsme je zveršovali,“ bilancovala Vymazalová.

Také letos spolupracují se zoo herci ze spolku Thalia. Skupinka rodičů s dětmi obvykle vyráží s průvodcem, který je zavede do minulosti. V přírodní scenérii se jim otevřou krátké příběhy. Akce je Vhodná pro děti od šesti let, náboženská témata pojímají herci s nadsázkou a humorem.

Vstupné je sto dvacet korun. Pořadatelé uvítají, pokud účastníci dorazí s baterkami a gumáky. Za velmi nepříznivého počasí bude potřeba sledovat webové stránky vyškovské zoo kvůli riziku zrušení akce.

