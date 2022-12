Škrty v jízdním řádu: Vyškované od pondělí přijdou o večerní vlak z Brna

Na změny jízdních řádů se od pondělí připraví také cestující na Vyškovsku. Zvyknou si mimo jiné i na zrušení vlakového spoje, který vyjížděl z Brna do Vyškova v čase 22:46. Doposud to byl každý den poslední vlak, který zájemce z jihomoravské metropole do okresního města vezl. Osobní vlak 4055 přijíždí do Vyškova dle řádu dvě minuty po půl jedenácté večer.

Vlakové nádraží ve Vyškově. | Foto: Deník/Jakub Dostál