Výrobě se věnuje už přibližně čtyři roky. „Studovala jsem výtvarnou školu, takže ke tvoření jsem tak nějak tíhla vždycky. Nechtěla jsem nikdy zapadnout v nějaké fabrice, vždy jsem šla spíš proti davu. Tvoření ze dřeva mě hrozně baví a od doby, co jsem s tím začala, říkám, že jsem našla konečně něco, co mě naplňuje,“ uznává.

Angličan našel ve Vyškově nový domov: zdoláním Kilimandžára podpoří nemocné

Řešila zvláště otázku, jak své výrobky dostane mezi lidi. „Dosavadní internetový prodej nebyl úplně to pravé. Po Vánočních trzích mi došlo, že pokud se chci opravdu uživit, musím začít jinak. Zákazníci chtějí výrobky vidět, aby si je mimo jiné i osahali. Obrázek na internetu je pro ně jen obrázek,“ vysvětluje svoji motivaci k otevření prodejny.

Nad inspirací pro svou práci přemýšlí neustále. „Úplně mě to pohltilo. Vidím někde vtipný text a už se mi v hlavě skládá obrázek, jak ho hodím do návrhu. Čerpám také z různých životních situací. Například večer opravdu hodně unavená usínám a v noci se mi kočka proběhne přes obličej…takhle vznikly třeba kočičí cedulky,“ usmívá se Pospíšilová.

JANA POSPÍŠILOVÁ



Věk: 32 let.

Nová prodejna ve Vyškově.

Vyrábí dřevěné dekorace s vtipnými hesly.

Adresa: Obránců míru 33/4.

Pochvaluje si, že díky obchodu má větší prostor pro fantazii. Když za ní osobně přijde zákaznice a shání například dárek pro tetu, vyskakují jí v hlavně návrhy na další dekorace. Vše je ale časově velice náročné. „Pracuji teď prakticky třetí měsíc od ranních do nočních hodin. Každý výrobek potřebuje svůj čas a péči. Snažím se hlavně o to, abych ho vyráběla se srdcem a úctou ke dřevu,“ popisuje.

Získání vhodných prostor považuje za malý zázrak. „Narazila jsem na úžasnou partu lidí a fakt jsem moc vděčná, že mě osud přivál právě k nim. Určitě bych nikdy nic z toho nedokázala bez svojí skvělé rodiny. Mám v nich velkou oporu a to nejen psychickou, ale i co se týče třeba ohledně hlídání dětí,“ prozrazuje Pospíšilová.

Zákazníci zatím chodí. „Není to nějak velký nával, přicházejí spíše v takových vlnách. Ono je to pořád pro ně dost nové, mám rozhodně v budoucnu v plánu rozšiřovat sortiment. Zaměstnance zatím neplánuji, ale uvidíme co bude dál,“ vzhlíží k budoucnosti.

Návrh každé novinky jí zabere někdy dokonce celý den. „Než člověk opravdu všechno vychytá a doladí podle svých představ a nároků, tak to spolkne poměrně dost času. Následná výroba pak také. Když hotový výrobek nevyjde úplně podle mých představ, tak se vracím znovu k návrhu a začínám od znova,“ vysvětluje Vyškovanka.

Při práci spoustu věcí průběžně dolaďuje, řídí se hlavně pocitově. „Hrozně mě baví, když vidím, jak se mi pod rukama rodí něco úplně nového. Je to opravdu skvělý pocit,“ svěřuje se Jana Pospíšilová. Pro své zákazníky vyrábí také na zakázku, vychází jim tím vstříc. „Sama jim říkám, že pokud se jim něco líbí, ale změnili by text, obrázky, nebo mají úplně jinou představu a chtěli by něco svého, mají vlastní nápad, tak ať se hlavně nebojí zeptat,“ dodává.