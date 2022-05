Vyškovanky táhne k medailím. Nejsme ničím svázané, říká trenérka Trávníčková

/FOTO/ Když se nyní šestadvacetiletá Lucie Trávníčková zahledí do dálky, vidí v ní chorvatský Zadar a evropský šampionát mažoretek. Energická žena společně se dvěma sestrami vede mažoretkový klub ve Vyškově a právě se svými svěřenkyněmi do přímořské destinace za čtyři týdny vyrazí. „Už to vyhlížíme,“ přikyvuje Trávníčková při rozhovoru s redaktorem Deníku Rovnost.

Lucie Trávníčková (vpravo) se svojí svěřenkyní. | Foto: Se souhlasem Lucie Trávníčkové

Kouzlu mažoretkového sportu propadla už v dětství, po více než deseti letech soutěžení přešla do trenérské pozice. Zahájila ji nejdříve pod křídly vyškovského Orla, aby pokračovala v samostatném klubu – Falco Vyškov. Trénuje v tělocvičně na základní škole Morávkova v městské části Dědice. Za pět let se sestrami vybudovala úspěšný klub v celorepublikovém měřítku, stojí je to však skoro všechen volný čas. „Máme k tomu ještě další zaměstnání. Zatímco odcházíme do práce v sedm ráno, často se domů vracíme až v osm večer. Ve třech si ale vzájemně pomáháme, aby měl na holky vždy někdo čas,“ usmívá se Trávníčková. Cyklostezka Cukrovarská dráha? Práce v okolí Vyškova závisí na dotacích Při pohledu na výsledky se úsilí vyplácí: devět medailí, včetně pěti zlatých na mistrovství republiky, a jedenáct postupujících dívek na evropské klání. A jaké předpoklady má podle trenérky dobrá mažoretka mít? „Musí chtít a musí ji to bavit. Nerozlišujeme velké a malé, tlusté a tenké, nebo pohybově nadané. Zvládneme práci s každou dívkou, které není líto času a úsilí. Za půl roku až rok pochytí pouze základy, za měsíc mistryni republiky nevytrénujeme,“ tvrdí. Je přesvědčená, že ideální věk pro začátek je kolem pěti let. Covid mažoretky ochromil Při přípravě choreografie si meze představivosti neklade. Čerpá z moderní gymnastiky, latinskoamerických tanců nebo z výrazových stylů. „Snažíme se, aby choreografie byly pokaždé něčím odlišné. Někdy vše odvíjíme od výběru hudby, na které navazuje téma a choreo, jinde postupujeme naruby. Rozhodně ale nejsme ničím svázané,“ vysvětluje. Drahé energie dopadnou na zimní stadion i akvapark. Vyškov vyhlíží následky Zatímco současnost jí dělá radost, minulé dva roky přinášely zejména starosti. Covid – stejně jako mnoho dalších odvětví – mažoretky ve Vyškově ochromil. „Holky nahrávaly videa a posílaly fotky, abychom jim poskytly zpětnou vazbu. Ve finále kvůli protiepidemickým omezením z naší skupiny nikdo neodešel, i když to bylo obtížné. Moc si toho vážím,“ říká Vyškovanka a na závěr připomene: „V našem klubu stále pokračuje nábor. Na všechny se těšíme.“

