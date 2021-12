Na nárůst ceny tepla se příští rok podobně jako ve zbytku jižní Moravy připraví také Vyškované. Zatím se však nemusejí obávat radikálních změn, se kterými se vyrovnávají třeba Brňané, kteří si připlatí dokonce až o čtvrtinu více. Ve Vyškově oproti tomu očekávají nárůst o necelá čtyři procenta. Včetně četně daně z přidané hodnoty to znamená, že zaplatí 595,5 korun za jeden gigajoule.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

„Pro průměrnou domácnost to znamená navýšení o necelých 424 korun za rok, respektive o zhruba pětatřicet korun měsíčně,“ přiblížil ředitel společnosti Vyteza Michal Koutník. Očekává, že další růsty budou do budoucna trendem. „Platí to ale v případě, že porostou ceny zejména zemního plynu a elektřiny. Pokud se podíváme na vývoj ceny tepla, který je volně dostupný i na našem webu, tak ale uvidíme, že se cena hýbe nejen nahoru, ale i dolů,“ zdůraznil ředitel.