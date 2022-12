Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Do první ukázky se ve Vyškově zapojila už před sedmadvaceti lety, od té doby patří k organizátorům. Důraz klade také na odražení událostí do folklóru a literatury. Pozornost návštěvníků i letos nepoutají pouze vojáci, ale také účastníci oblečení jako civilisté ze začátku devatenáctého století. „Jsou to současní i bývalí členové projektu Oživlá historie při Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické Vyškov,“ vysvětluje Kolčářová.

Lidé si prohlížejí od odpoledne, jak vypadalo tehdejší polní obvaziště Service de Santé, ve kterém nacházeli ošetření zranění vojáci napoleonské armády. Hlavním bodem programu, ke kterému vše směřuje, je však bojová ukázka.

Ta je založená na skutečných událostech. „Byla to však spíše šarvátka. Rusové a Rakušané poněkud zaskočili předsunutou francouzskou posádku ve Vyškově a strhla se zde přestřelka. Francouzi rychle ustupovali ke Slavkovu. Na vyškovském zámku se poté krátce usídlili rakouský císař a ruský car,“ připomíná v úterý odborník na napoleonské období Martin Rája.

Samotné střetnutí začíná na Masarykově náměstí o půl šesté večer. Městem burácejí rány od výstřelů a výkřiky vojáků tehdejší francouzské, ruské i rakouské armády. Ve větším měřítku se účastní jezdectvo, akci obdivují lidé v různých částech náměstí.

Boj, slzy a bída. Vyškované okusí dopady Napoleonských válek

Účastníci jsou členové klubů vojenské historie z celé České republiky. „Dle možností přijíždějí i ze Slovenska či Francie a Rakouska. Příprava na akci probíhá po celý rok - po stránce ekonomické jsou to žádosti o dotace a sponzorské příspěvky a potom jejich vyúčtovávání; dále je to spolupráce se zainteresovanými institucemi včetně města, zooparku, Městského kulturního střediska, gymnázia a dály i kluby vojenské historie u nás a v zahraničí,“ popisuje Kolčářová.

Ta je už dvanáct let dokonce hlavní organizátorkou těchto akcí. Mimo domlouvání záležitostí píše scénář, událost zrežíruje a na místě komentuji přímo z koňského sedla. „Celá komponovaná ukázka má svůj scénář, se kterým jsou účastníci seznámeni, detaily průběžně konzultujeme. Před bojovou ukázkou se odehrává porada velitelů,“ dodává Kolčářová.

Vzpomínkové akce ve Vyškově však zdaleka nekončí. Už v devět hodin ráno se zájemci mohou těšit na malou přehlídku vojsk. Vzpomínkové události jsou ve městě každoroční tradicí, účastníci se vrátí také příští rok.