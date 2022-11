Ve srovnání se stejně významnými organizacemi napříč jižní Moravou byla vyškovská knihovna jednou z posledních, která zůstávala o víkendech otevřená. Nyní už zbyla jen knihovna Jiřího Mahena v Brně. Co bude ve Vyškově na jaře, zůstává s otazníkem. Už od covidových omezení totiž sobotní návštěvnost klesla na úroveň desítek příchozích, zatímco v týdnu jde o stovky. O smysluplnosti víkendového provozu tady proto diskutují už delší dobu.

Prevence: ve Vyškově mimořádně vyšetří pacienty kvůli rakovině prostaty i varlat

Malý zájem návštěvníků o sobotní provoz zmínila také vyškovská starostka Karin Šulcová. Podle ní se nevyplatil především co do nákladů na mzdy pracovníků knihovny, a teprve následně i nákladů za energie. „Ale především mzdy byly hlavním důvodem. K tomuto opatření by knihovna přistoupila i v době předcovidové,“ zdůraznila Šulcová.

Složitou situaci zaviněnou v první řadě skutečně zdražováním energií řeší ve městě například provozovatelé zimního stadionu. „Šetříme jak můžeme, abychom nemuseli omezovat provoz na úkor návštěvníků. Možnosti ale máme minimální. Chlazení potřebujeme, abychom připravili led. Mražení má také významnou spotřebu energie. Sledujeme proto alespoň hodiny, kdy je drahá a kdy levnější elektřina, abychom podle toho regulovali naše spotřebiče,“ popsal ředitel Zimního stadionu Vyškov Aleš Křetínský.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:



Oddělení pro dospělé čtenáře:



Po, út, st, pá: 9.00 – 18.00.



Čtvrtek: 13.00 – 18.00.



Referenční oddělení:



Po, út, st, pá: 9.00 – 18.00.

Čtvrtek: 13.00 – 18.00.



Dětské oddělení, T-klub a hudební oddělení:



Po, út, pá: 12.30 – 18.00.

Středa: 9.00 – 18.00.

Čtvrtek: 13.00 – 18.00.

Znovuotevřený areál ve městě funguje pět let. Přestože disponuje šetrnější technologií než dříve, podle Křetínského obtížnou situaci v tuto chvíli nezvládají. „Zůstáváme ve ztrátě. Letos nám už pomohla dotace od města, o další podpoře budeme jednat. Jsme spolu stále v kontaktu, jakoukoliv pomoc určitě uvítáme,“ dodal Křetínský.

Úspory hledají také správci četných památek. Potvrzují to v nedalekém Slavkově u Brna na tamním rozlehlém barokním zámku. Ten je velkým lákadlem nejen pro Vyškovany, ale i pro turisty z tuzemska a zahraničí.

„Snažíme se chovat úsporně dlouhodobě, protože areál takového rozsahu obnáší vysoké provozní náklady za každé situace. Aktuálně nová úsporná opatření nemáme, ale vše rozhodne až výsledek rozpočtu a cen energií pro další rok,“ reagovala na doraz redakce ředitelka zámku Eva Oubělická.

Výsledky krize očekává až v následujícím roce. „Dopady cen energií pocítíme více zřejmě až v další sezoně, kdy budou nové ceny. Ty se centrálně soutěží pro celý Slavkov u Brna,“ dodala Oubělická.