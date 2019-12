Vyškovská knihovna ocenila vítěze literární soutěže

Vyškov – Místní knihovny zapojené do soutěže Jižní Morava čte znají své vítěze. Nechybí mezi nimi ani Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, kam děti ve čtyřech kategoriích odevzdaly přes třicet prací na téma Tajemství knihovny. Účastnit se mohly děti do patnácti let.

Knihovna Karla Dvořáčka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Koudelka