/FOTO/ Dohromady přes devětadvacet litrů krve darovali ve vyškovské nemocnici policisté i dobrovolníci. Na Hematologicko-transfuzním oddělení se ve středu zapojili do akce Daruj krev s policií a 211.

Dohromady přes devětadvacet litrů krve darovali ve vyškovské nemocnici policisté i dobrovolníci. | Foto: Nemocnice Vyškov

Policistů z vyškovského územního odboru, kteří se těchto akcí pořádaných pod záštitou zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra zúčastňují pravidelně a opakovaně, bylo tentokrát devět. K nim se následně připojilo dalších sedmapadesát zájemců, z nichž dva byli z řad civilních zaměstnanců policie. Účastníci zastupovali všechny krevní skupiny nezbytné pro nemocné.

„Všichni zájemci, kteří se rozhodli krev darovat, si museli přivstat. Odběry jsme dělali již od šesté hodiny ranní a vše jsme zvládli do desáté hodiny. Samotný odběr od zdravých dárců se provádí z jednoho žilního vpichu do jednorázové odběrové soupravy. Odebírá se čtyři sta padesát mililitrů krve a jeden odběr trvá od osmi do dvanácti minut,“ řekla primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Růžena Závodná.

Popsala další postup. „Odebraná plná krev je okamžitě zpracována na koncentrát červených krvinek, který má expiraci dvaačtyřicet dní a na plazmu, která se šokově mrazí a její doba použitelnosti je až tři roky. Celkem jsme tak pro potřeby našich pacientů získali 29 700 mililitrů krve,“ dodala Závodná.

Důvodem těchto akcí je získání pravidelných dárců krve. Těch v posledních letech znatelně ubývá, v současné době chybí v celé České republice asi sto tisíc dárců.

Účastníkům akce poděkoval také ředitel Nemocnice Vyškov Zdeněk Horák. „Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce vyškovských policistů s naším zdravotnickým zařízením, které se spádově stará o více než devadesát tisíc obyvatel tohoto regionu. Tímto chci poděkovat všem dárcům krve, kteří tuto cennou tekutinu darují dobrovolně a nezištně a zachraňují to nejcennější, lidský život,“ prohlásil Horák.

Policisté z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu i kriminální služby zasahují spolu se záchranáři a hasiči v situacích, kdy jsou zraněni lidé. „Dobře si tak uvědomují, jak důležitá pro člověka krev je. Krom této hromadné akce, kterou pořádáme ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, darují desítky policistů i občanských zaměstnanců pravidelně v jiných termínech,“ komentovala policejní mluvčí Alice Musilová.

O NEMOCNICI

Nemocnice Vyškov, p. o. Jihomoravského kraje byla založena v roce 1951.

Ambulantní a lůžkovou péči poskytuje pro spádovou oblast s více než 90 000 obyvateli.

Zaměstnává přes 800 lidí.

Má 11 lůžkových oddělení, 20 specializovaných ambulancí, ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, onkologický stacionář, radiodiagnostické oddělení, akreditované laboratoře, lékárnu.

Provozuje LSPP. Hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

Sídlí zde výjezdová základna ZZS JMK.