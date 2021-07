„Dosáhla jsem titulu mistryně republiky na Českém poháru a koncem června jsem vyhrála Mistrovství Evropy v Rakousku," říká zooložka a sportovkyně Dana Hyláková v rozhovoru pro Vyškovský deník.

Jak zvládáte časově náročné dojíždění do Košic?

Je to opravdu daleko, ale naštěstí dálnice do Košic přes Trenčín, Žilinu a Prešov, je nesrovnatelná s naší dálnicí D1 na Prahu. Když pominu vzdálenost přes čtyři sta kilometrů a délku jízdy s přestávkou a dle provozu na dálnici a omezení, tak mi cesta trvá pět a půl až šest hodin. Nejezdím ale sama, společnost mi dělá fenka jezevčíka Amálka, abych měla v cizím kraji nějakou společnici. Jako řidička bych asi neměla říkat, že se po cestě kochám přírodou, ale oceňuji kvalitu dálnice včetně odpočívadel s občerstvením a sociálním zařízením, které na D1 tak často nenajdete. Takové cestování je příjemné zejména, když projíždíte v oblasti Popradu a Vysokých Tater, Liptovské Mary, Spišského Hradu a podobně.

V jakých intervalech do košické zoo vyrážíte?

Vzhledem ke vzdálenosti jsem si myslela, že budu dojíždět po dohodě se zaměstnavatelem asi jednou za deset dní. Jízda autem mi nevadí, ani mě neunavuje, protože ráda řídím a jsem zvyklá jezdit na delší vzdálenosti po závodech v tuzemsku, ale i do zahraničí na evropské šampionáty, ale vadí mě ta časová ztráta během dne, kterou trávím za volantem. Vytvořila jsem si proto časový harmonogram s přihlédnutím k triatlonové sezóně a po dohodě s ředitelem zahrady. Pravidelně jezdím jednou za čtrnáct dní na prodloužený víkend. Avšak ve Vyškově se už moc nezdržuji, protože teď jezdím také často po závodech.

Jak vaši tak významnou životní změnu přijala rodina?

Mám už velké syny a jsem pětinásobnou babičkou. Přesto mě rodina, při mém rozhodování, podpořila a doporučila mi, abych toto místo přijala. Moc dobře totiž ví, že práci v zoo mám ráda. Jsem ráda, že jsem je poslechla.

Můžete popsat, jak se daří skloubit vaši novou práci s triatlonem?

Ukázkový byl třeba týden od třiadvacátého června, kdy jsem po práci odjela z Košic do Vyškova, čtyřiadvacátého jsem se sbalila a v pátek pětadvacátého jsme s manželem odcestovali do Rakouska na mistrovství Evropy na ironmana. Po závodě a regeneraci jsme se vrátili ve čtvrtek do Vyškova a v sobotu jsem závodila v Příbrami na Českém poháru v olympijském triatlonu. Po nočním návratu jsem v neděli ráno odjela na chalupu do Orlických hor, kde jsem v pondělí absolvovala sprint triatlon v Pastvinách. Takže jsem měla opravdu hektický týden, během kterého jsem absolvovala trio triatlonů. Výsledky jsou známé.

Obavy jste tedy neměla?

Měla jsem obavy, jak se změní moje tréninky a příprava na triatlonovou sezónu v novém prostředí, které neznám. Ale jak se říká: " Všechno zlé pro něco dobré". Běžecké tréninky a tréninky na kole v kopcovitých Košicích se tak nakonec podepsaly na tom, že jsem byla dostatečně fyzicky připravená. Dosáhla jsem titulu mistryně republiky na Českém poháru a koncem června jsem vyhrála Mistrovství Evropy v Rakousku.

Zaznamenala jste v náplni vaší práce v Košicích nějaké změny v porovnáním s Vyškovem?

Všeobecně se toho moc nezměnilo, i když do určitých oblastí v rámci nového pracovního zařazení a náplně už zasahuji méně než dříve. Týká se to třeba evidence nebo veterinární péče. Na druhou stranu ale zase působím více jako odborný pracovník pro životní pohodu zvířat a zpestření jejich životních podmínek v zoo. Ve Vyškově jsem pracovala jako zoolog a v Košicích to jsou Inspektoři, takže mám pracovní zařazení jako Inspektor chovu pro welfare a enrichment. V názvu je obsaženo všechno, co jsem dělala i ve Vyškově, avšak pracovní den je vlivem velikosti a rozlohy odlišný.

Jaké jsou nejvýraznější odlišnosti mezi zoo ve Vyškově a na Slovensku?

Situace je v počtu chovaných druhů a zvířat nesrovnatelná. Zatímco vyškovský zoopark se rozkládá na šesti hektarech, košická zoo je na 260. Organizačně přitom má zoo Košice pět Inspektorů chovu včetně mě, kteří mají pod sebou určitou část zoo. Takzvaný rájón zahrnuje dané druhy, počty zvířat a ošetřovatele, kteří se o ně starají.

Který rajón máte na starosti vy?

Já dostala na starost úsek, kde je skladba zvířat podobná jako ve Vyškově. Žijí tam kozy, ovce, lamy, skot a kozorožci, které jsme ale ve Vyškově nechovali. Takže mimo běžné rutinní úkoly, které znám z práce zoologa ve Vyškově, se pracovní náplň nezměnila. Jak jsem už ale zmínila, do oblasti evidence a obchodování zasahuji jen v rámci svého úseku. Stejně to platí pro praktickou a veterinární péči, preventivní očkování, léčebné, chirurgické zákroky a podobně. Ani administrativní spolupráci se státní veterinární správou a dalšími odbornými institucemi v Košicích, jako ve Vyškově, neprovádím. Ve veterinární oblasti ale úzce spolupracuji s externím veterinárním lékařem. A protože je moje pracovní činnost rozšířena o welfare a enrichment v rámci celé zoologické zahrady, stává se pro mě zařazení a nová práce zajímavější. Nesmím ještě zapomenout na oblast vzdělávání a spolupráci se studenty středních a vysokých škol, prostřednictvím praxí a přednášek. I tuto oblast jsem zde dostala na starost jako v ZOOparku Vyškov.

O která zvířata se staráte a jak to v praxi funguje?

Jak jsem už zmínila, starám se o plemena ovcí a koz kamerunských, ovce cápové a kozy walisské, lamy alpaky, lamy krotké a lamy guanako, uherský stepní skot a pro mě nový druh kozorožců v podobě Kozorožce sibiřského. Právě u Kozorožce sibiřského jsem si opět ověřila svoje chovatelské znalosti, které jsem získala při umělém odchovu velbloudího mláděte ve Vyškově.

Čím je právě práce s kozorožci specifická?

Především nejsou kontaktní. Fyziologické reakce samců a samic se od ostatních koz navíc liší, ale přesto se nám podařilo odchovat dvoje mláďata, která po porodu přišla o své matky. Jedno mládě přijala kojící samice se svým mládětem a kojila obě. U druhého jsme museli přistoupit na umělý odchov. Mládě je velmi životaschopné, šestnáctého července bude mít už jeden měsíc a je začleněno do chovné skupiny.

Máte v košické zoo nějaké své oblíbence?

Nejoblíbenějšími zvířaty pro mě zůstávají samozřejmě velbloudi stejně jako ve Vyškově, i když je tady na úseku nemám. Každý den je ale kontaktuji, aby si na mě zvykli s spolupracovali se mnou jako ve vyškovské zahradě. Chtěla bych si ještě udělat nějaké fotky a doplnit si obrázkovou dokumentaci do své publikace o velbloudech, kterou bych ráda v letošním roce dokončila. Jsem hlavně ráda, že své pětadvacetileté zkušenosti ze zoologického prostředí mohu předat dál, a že to bude ve prospěch zvířat a lidí, kteří mě znají.