Návrat vyškovského piva? Po letech svítá jeho milovníkům naděje. Představitelé radnice mají díky architektům vizi nového soukromého minipivovaru, kterou s nimi představili. Nejdříve ale potřebují areál někdejšího státního podniku odkoupit.

Brány pivovaru jsou zavřené už čtyři roky hlavně kvůli soudním sporům s provozovatelem. „Pocházím z Vyškovska a již od útlého dětství jsem vnímal tento pivovar i jeho legendární piva Džbán či Havran. Přiznám se, že jistý čas jsem tamnímu pivu neholdoval a dával přednost jiným značkám. Naštěstí jsem z toho vyrostl a ještě před koncem provozu jsem se snažil již jako představitel Slavkovského pivovaru kamarádům z Vyškova jakkoliv pomoci a nebránil se spolupráci,“ vzpomněl na lepší časy Zdeněk Vlček, který dnes působí jako obchodní ředitel u minipivovaru ve Slavkově u Brna.

I když záměr zástupců města vyjde, rozsáhlé prostory poslouží k výrobě piva jen částečně. „Historicky byla součástí areálu i sladovna. Je tam také varna nebo pivovarnický sklep, pro které zachováme jejich původní funkci. Pivo tady má velkou tradici, ale mnohé budovy vznikaly až ve dvacátém století. Na základě rozhovorů se správci jsme pochopili, že současná velikost pivovaru je v tomto případě spíše zátěž,“ komentoval Petr Všetečka z brněnského ateliéru TRANSAT architekti.

Vyškovský pivovar



Pivovar ve Vyškově vrchnost založila v roce 1680.



Firma Czech Beverage Industry Company objekt získala do nájmu v roce 2011. Měla v něm vařit pivo deset let.



Před čtyřmi lety na jaře však výroba skončila, zaměstnanci postupně dostali výpovědi.



Všichni zúčastnění museli čekat na konec soudního sporu.

Podle plánů, na kterých se podílel, zůstane provoz zachovaný pouze v části areálu, která k tomu historicky sloužila. Další část prostoru se postupně navrátí k blízkému zámku. „Pivovar je každopádně příliš velký na to, aby se udržel v konkurenci klasických minipivovarů. Dnes je jich totiž tolik, že efektivnější jsou ty menší,“ tvrdil Všetečka.

Skromnější velikost pivovaru i množství vystavovaného piva doporučil také Vlček. „Pokud město opravdu uvažuje o znovuotevření, poradil bych, aby se jeho představitelé obklopili opravdovými odborníky z oboru a šli do toho po hlavě a záměrně opomenuli historické nesnáze a pověst Vyškovského piva. Trh je neúprosný a má tendenci se měnit,“ podotkl.

Připustil, že by Slavkov získal v regionu významnou konkurenci. „Utkáme se s ní ale rádi. Zároveň se nebojíme opětovné spolupráce. V současnosti je na Vyškovsku žalostně málo minipivovarů a nevidím problém, aby okresní město zřídilo další. Je smutné, že společnost, která pivovar provozovala, to dotáhla do takového mrzkého konce! Jako pivovarník ze Slavkova i jako běžný konzument myšlenku obnovení pivovaru vítám,“ ujistil Vlček.

Město ale ještě potřebuje nad budoucností areálu získat kontrolu. Jeho zástupci kvůli tomu už absolvovali schůzky i na ministerstvu zemědělství. „Pokud se toho vzdáme, tak tam může vzniknou v podstatě cokoliv. Třeba nějaké tržiště a to rozhodně nechceme,“ ujistil místostarosta Josef Kachlík.

Lokalita je klíčová i kvůli pozici na náměstí Československé armády. „Je to strategický pozemek v centru Vyškova. Právě proto je důležité, aby se dostal do jeho vlastnictví. Proto jsme odkup doporučili. Další využití bude samozřejmě vždy otevřené,“ zdůraznil architekt Všetečka.

K cíli každopádně povede ještě dlouhá cesta. „Jako město děláme ale maximum. Nemohu prozradit konkrétní částku, o kterou by se jednalo, byla by však obrovská. V jednáních budeme pokračovat dál,“ dodal místostarosta Kachlík.

Kontakty potvrdili i zástupci ministerstva zemědělství. „Vyškov obecně deklaroval svůj zájem o další využití areálu. Rozhodování ale závisí na ukončení všech právních sporů,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.