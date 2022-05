Převis přihlášek je tady podle něj dlouhodobý trend. Dalším faktorem jsou děti ukrajinských uprchlíků, kteří se přesunuli do Vyškova. „Aktuálně to vypadá tak, že můžeme přijmout celkem osmnáct dětí. Z uvedeného plyne, že pro zájemce z Ukrajiny volná místa s velkou pravděpodobností nebudou,“ uzavřel Sochor.

Po vyhodnocení zápisů potvrdila místostarostka města Karin Šulcová, že vyškovské školky budou zcela zaplněné. „Přijímáme všechny děti tříleté a starší, pro ty z Ukrajiny už nezbývá místo. Věřím, že radní schválí i výjimky z počtu dětí tak, abychom jich mohli přijmout co nejvíce. Mimořádný zápis pro ukrajinské děti však připravujeme ještě na šestého června, protože se může stát, že v průběhu roku se některé naše rodiny přestěhují a místa tak uvolní. V takovém případě počítáme pouze s jednotkami míst,“ doplnila Šulcová.

Alternativní možnost představuje pro Ukrajince adaptační skupina. „Je určena pro děti od tří do šesti let. Dotaci z ministerstva školství jsme dostali, ale momentálně se potýkáme s nízkým počtem ukrajinských dětí. Některé rodiny se buď stěhují z Vyškova jinam, anebo se vrací na Ukrajinu. Momentálně skupinu navštěvuje sedm dětí a potřebujeme minimálně dvanáct, aby bylo možné ji hradit z dotace. Adaptační skupina dle podmínek dotace končí v polovině srpna, co bude dál, zatím nikdo neví,“ vysvětlila místostarostka.

Zcela naplněnou kapacitu potvrdila s pětatřiceti přihláškami ředitelka Mateřské školy Opatovice a Rychtářov Vendula Popovičová. „Na budovu v Opatovicích bude přijato celkem devatenáct dětí, zatímco v Rychtářově celkem čtyři. Již přijaté z předchozích měsíců máme jediné ukrajinské dítě. Celkem jsme registrovali šestatřicet přihlášek, volná místa nemáme,“ shrnula Vendula Popovičová, která vede pracoviště školky v obou místních částech.

Právě Rychtářova se týká jeden z důležitých projektů na rozšíření kapacity. Další zahrnuje budovu Mateřské školy Sochorova. „Dokumentace s tím související bude hotová nejpozději do konce září letošního roku tak, abychom využili podzimní dotační výzvu z integrovaného regionálního operačního programu. O dotace zažádáme na oba tyto projekty,“ slíbila za vyškovskou radnici Šulcová.

Zkušenost s umístěním dětí do školky už má Vyškovanka Petra Hennerová. Obě její děti chodily do Mateřské školy Šikulka, kde letos připadá na devatenáct volných míst pouze dvaadvacet přihlášek. „Tehdy jsem neměla s hledáním místa problém,“ vzpomínala žena.

Až příští rok čeká ve Vyškově další zápis dítěte do mateřské školy také na Zuzanu Bajcurovou. Zkušeností má ale už víc. „Se starší dcerou jsem byla u zápisu před dvěma lety, žádný problém jsem neměla a školku jsem vybrala. Dcera měla tenkrát dovršené tři roky, byla šikovná, a splňovala podmínky pro přijetí,“ prozradila Vyškovanka.

Se synem absolvovala zápis už před devíti lety. „Byl tam trochu problém s věkem, protože mu byly tři roky až v říjnu. Tehdy nebylo možné dát dítě na celý den do školky, dokud nemá tři roky, ale to už je dávno,“ dodala Bajcurová.

Mateřská škola Puškinova zaplní pro příští školní rok jednadvacet až dvaadvacet míst. „U zápisu jsme měli třiatřicet dětí. Zvládneme přijetí všech, které budou mít k prvnímu září tohoto roku tří roky, mladší můžeme přijmout jen v případě volné kapacity,“ uzavřela ředitelka Ivona Henrichová.