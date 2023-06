Letos ve Vyškově nemají výraznější novinky. Areál je přístupný přes léto ve všední dny od desíti hodin dopoledne do sedmi večer, o víkendech od devíti dopoledne do osmi večer.

Vzácná návštěva. Ibis posvátný zavítal do Vyškova. Překvapil obyvatele sídliště

Důležitou podmínkou provozu je však také aktuální přízeň počasí. „Zájem i návštěvnost se od něj zcela odvíjí. Čím déle je hezké počasí, tím přibývá zájemců,“ shrnul Hastík.

Dospělí zaplatí na letošní sezonu za celodenní vstupné 150 korun, mládež do osmnácti let a penzisté 130, zatímco děti do šesti let mají lístek za padesát korun. Levnější vstupenky pak mají například zájemci, kterým stačí třeba jen dopolední koupání.

Letní část aquaparku je už dva roky po nákladné rekonstrukci. Velkou atrakcí je tady mimo jiné i žlutá skluzavka složená ze tří drah, která je přes šestnáct metrů dlouhá. Bazén nabízí kromě plaveckých drah také rekreační část s masážními trysky, vodní stěnou, houpacím zálivem či vodními chrliči.

VIDEO: Parkování u nemocnice ve Vyškově? Problém zmírní nová místa, víme kolik

Návštěvníci zamířili už od června na novou sezonu také na slavkovské koupaliště. O prázdninách tady provozovatelé uvítají zájemce od devíti hodin ráno do osmi večer. „Provoz se samozřejmě prodražuje, tak jako všude jinde. Základní cena denního vstupného zůstala stejná jako v loňském roce, ale zvýšila se u permanentek,“ doplnil ředitel Technických služeb města Slavkov Petr Zvonek.

Zmínil budoucí možnosti k šetření výdajů za energie. „Město si nechalo zpracovat projekt na fotovoltaickou elektrárnu, která by sloužila primárně pro koupaliště. Tímto způsobem bychom snížili provozní náklady,“ přiblížil Zvonek.

Za celodenní vstupné zaplatí dospělí 120 korun za den, mládež do osmnácti let a důchodci 70 a děti předškolního věku 30 korun. Děti do tří let mají vstup zdarma. Podrobnosti najdou zájemci na webu koupaliště.

Na novou sezonu se Slavkované intenzivně připravovali. „Hrozilo poškození kolektorů v okolí bazénu, tak jsme zajistili jejich opravu. Novinky se týkají nejvíce technického zázemí a drobností jako je nové zábradlí nebo židle pro plavčíka,“ sdělila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Velký přehled uzavírek na jižní Moravě: pozor mezi Milonicemi a Kozlany

Slavkovské koupaliště nabízí padesátimetrový bazén pro plavce, poté další pro neplavce a dětský bazén. Připravený je také bezbariérový přístup. Kromě vodních radovánek využijí návštěvníci čtyři kurty pro plážový volejbal, házenou, fotbal nebo tenis.

K dispozici je též půjčovna lehátek, slunečníků a občerstvení. „Dlouhodobě víme, že má koupaliště už nějaké roky za sebou, ale výrazná novinka letos nepřibyla. Do budoucna je v plánu dovybavení dětského hřiště,“ dodala Slámová.

Letní koupaliště v Bučovicích je zase přes léto otevřené denně od devíti do devatenácti hodin. K dispozici je plavecký bazén, dětský bazén, tobogán, skluzavky, masážní lehátka, masážní lavice, beachvolejbal, pétanque, tenis, občerstvení i volné wifi připojení k internetu.

V případě celodenního vstupné zaplatí dospělí 110 korun, zatímco mládež do osmnácti let a důchodci 70. Děti od tří do šesti let stojí vstup třicet korun a do tří let pouze dvacet. Možností je také uplatnění hodinového vstupu za padesát korun a to ve vymezených časech od devíti do desíti dopoledne a od osmnácti do devatenácti hodin.

Dech historie ve Slavkově. Sjela se tam téměř tisícovka vozidel z minulosti

Také tady mají návštěvníci k dispozici permanentky, podrobnosti najdou na webu Bučovic. Novinkou je především zrekonstruovaný dětský bazén. Vstupy na koupaliště lidé uhradí i bezkontaktní platbou.

LETNÍ AREÁL PŘI AQUAPARKU VYŠKOV



- Celodenní vstupné pro děti do šesti let: 50 Kč.

- ZTP a ZTP/P: 90 Kč.

- Mládež do 18 let, důchodci 65+: 130 Kč.

- Dospělí: 150 Kč.

LETNÍ KOUPALIŠTĚ BUČOVICE



- Celodenní vstupné pro děti do tří let: 20 Kč.

- Děti od tří do šesti let: 25 Kč.

- Mládež do 18 let, důchodci 65+, ZTP a ZTP/P: 70 Kč.

- Dospělí: 110 Kč.

KOUPALIŠTĚ SLAVKOV U BRNA



- Celodenní vstupné pro děti do tří let: zdarma.

- Děti předškolního věku: 30 Kč.

- Mládež do 18 let, důchodci 65+, ZTP a ZTP/P: 70 Kč.

- Dospělí: 120 Kč.