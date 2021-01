Veřejné představení projektu rekonstrukce vyškovského zámku navštíví Vyškované. Čeká se zatím na zlepšení epidemické situace.

Vyškovský zámek | Foto: Archiv Deníku

Do budoucnosti vyškovského zámku promluví i obyvatelé města. To si nechalo zpracovat model jeho postupné rekonstrukce. „V době, kdy to aktuální situace umožní, plánujeme uskutečnění prezentace generelu nového zámku a jeho okolí včetně pivovaru a zámecké zahrady,“ potvrdil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.