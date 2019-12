Vyškovští dobrovolníci prošli školením, jak správně pomáhat

Vyškov – Zájemci o dobrovolnictví si ve středu v podvečer prošli ve Vyškově školením pod dohledem členů charitativní organizace Adra. Vysvětlili jim, co vlastně dobrovolnictví je, a co to obnáší.

