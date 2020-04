Dějištěm velikonočních programů se každoročně stává zámek ve Slavkově u Brna. Hrozba koronaviru ale zasáhla i největší křesťanské svátky. Lidé se tam tak letos musejí obejít třeba bez Velikonoční výstavy. „Je to naše tradiční akce, kterou pořádáme vždy týden před svátky. Jde o výstavu prodejní a návštěvníci, kterých k nám během dvou dnů přijde na několik set, se mohou inspirovat pro své velikonoční dekorace a také si je i zakoupit,“ uvedla ředitelka zámku Eva Oubělická.

Tradiční velikonoční akce museli ve Slavkově letos zrušit podobně jako ve zbytku regionu. V zámeckém parku umožnili alespoň procházku s hledáním a poznáváním stromů dle znamení zvěrokruhu. | Foto: zámek Slavkov

To, o co letos přijdou, si podle ní budou moci zájemci vynahradit na vánoční výstavě, která se ponese v podobném duchu. To však neznamená, že by na zámku přípravy na velikonoční vyžití zcela ukončili. „Protože zámek a veškerá kultura ve Slavkově je nyní pozastavena, snažíme se alespoň pro veřejnost připravit aktivity, které jsou v dnešních dnech možné,“ prozradila ředitelka.